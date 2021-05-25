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Yıldız isimler Final Four öncesi Frutti Extra reklamında buluştu

Köln'de oynanacak Euroleague Final Four'u öncesinde dört takımın da yıldızları Shane Larkin, Gigi Datome, Will Clyburn ve Adam Hanga, Frutti Extra için kamera önüne geçti.

Güncellenme: 14:51, 25/05/2021
Spor HaberleriBasketbol

Avrupa basketbolunun 1 numaralı organizasyonu olan Euroleague’da Final Four heyecanı yaşanacak. Almanya’nın Köln şehrinde 28-30 Mayıs tarihleri arasında oynanacak maçlar öncesinde 4 takımın yıldızları, Final Four’un sponsorlarından olan Frutti Extra’nın reklamında oynadı.

Reklamda Barcelona’dan Adam Hanga, CSKA’dan Will Clyburn, Milano’dan Gigi Datome ve Anadolu Efes’ten Shane Larkin rol aldı.

Cuma günü saat 19.00’da temsilcimiz Anadolu Efes, CSKA Moskova ile; 22.00’de ise Barcelona da Olimpia Milano ile karşılaşacak.

İki maçın galipleri 30 Mayıs Pazar günü Euroleague finalinde kozlarını paylaşacak.

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