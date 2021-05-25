Yıldız isimler Final Four öncesi Frutti Extra reklamında buluştu

Avrupa basketbolunun 1 numaralı organizasyonu olan Euroleague’da Final Four heyecanı yaşanacak. Almanya’nın Köln şehrinde 28-30 Mayıs tarihleri arasında oynanacak maçlar öncesinde 4 takımın yıldızları, Final Four’un sponsorlarından olan Frutti Extra’nın reklamında oynadı.

Reklamda Barcelona’dan Adam Hanga, CSKA’dan Will Clyburn, Milano’dan Gigi Datome ve Anadolu Efes’ten Shane Larkin rol aldı.

Cuma günü saat 19.00’da temsilcimiz Anadolu Efes, CSKA Moskova ile; 22.00’de ise Barcelona da Olimpia Milano ile karşılaşacak.

İki maçın galipleri 30 Mayıs Pazar günü Euroleague finalinde kozlarını paylaşacak.