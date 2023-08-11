Yunanistan’ın yıldızı Giannis Antetokounmpo, Dünya Kupası’nda yok!

FIBA Dünya Kupası öncesi Yunanistan'ın NBA şampiyonu apoletli yıldızı Giannis Antetokounmpo'dan kötü haber geldi.

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NBA takımlarından Milwaukee Bucks’ın Yunan yıldızı Giannis Antetokounmpo, yakın zamanda geçirdiği küçük bir diz ameliyatının ardından iyileşme süreci nedeniyle FIBA Dünya Kupası’nı kaçıracak.

Antetokounmpo Cuma günü sosyal medyada İngilizce ve Yunanca olarak yayınladığı mesajında, “Herkes milli takımıma olan tutkumu ve sevgimi biliyor ve bu asla değişmeyecek” dedi. Yıldız oyuncu sözlerine “NBA sezonumun sona ermesinden bu yana, takımımızın belirlediğimiz hedeflere ulaşmasına yardımcı olmak için olmam gereken oyuncu olmak için vücudumun sınırlarını zorluyorum. Ancak aylarca süren çalışmalarımın ve sağlık ekibiyle yaptığım çok sayıda toplantının ardından, Dünya Kupası’na katılmak için gereken seviyede mücadele etmeye hazır olmadığım açık” şeklinde devam etti.

28 yaşındaki yıldızın sol dizindeki gevşek kıkırdağı temizlemek için bir ameliyat geçirmesine rağmen Dimitris Itodudis tarafından kadroya dahil edilmişti.

NBA sezonunun başlayacağı Ekim ayı sonu öncesi, Bucks Eylül ayı ortasında antrenman kampına başlayacak.

C Grubu’nda yer alan Yunanistan; ABD, Ürdün ve Yeni Zelanda ile birlikte gruptan çıkmak için mücadele edecek.

Dünya Kupası 25 Ağustos tarihinde başlayacak ve 10 Eylül'de sona erecek.