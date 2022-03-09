Zeljko Obradovic’ten Ukrayna-Rusya savaşı yorumu: ‘Benim ülkem…’

Fenerbahçe Beko'nun eski Başantrenörü Zeljko Obradovic, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili yaptığı yorumda "1999'da ülkem bombalandığında bu kadar çok konuşulduğunu hatırlamıyorum" dedi.

Sozcu.com.tr

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Fenerbahçe Beko’ya Avrupa basketbolunda tarihi başarılar yaşattıktan sonra Sırbistan’ın Partizan ekibinin başına geçen Zeljko Obradovic, Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin açıklamalarıyla adından söz ettirdi.

Eurocup’ta Litvanya ekibi Lietkabelis’e yenildikleri maçın ardından Litvanya basınına açıklamalar yapan Obradovic, Ukrayna’daki savaşla ilgili yorumu sorulduğunda, “Herhangi bir açıklama yapmak istemiyorum. Bu hayatımızdaki ilk savaş değil. Ben 62 yaşındayım. Pek çok şey hatırlıyorum ama 1999’da ülkem bombalandığında insanların bu kadar çok konuştuğunu hatırlamıyorum” dedi.

Sırp antrenör 20. yüzyılın son yılında NATO’nun Balkan topraklarını bombalamasına değindi ve şu ifadeleri kullandı:

“IRAK’TA, SURİYE’DE, AFGANİSTAN’DA…”

“Irak’ta, Suriye’de ve Afganistan’da olaylar olduğunda, insanların bu kadar tepki verip konuştuğunu görmedim. Artık insanlar Ukrayna’da olup bitenleri konuşuyorlar. Tabii ki buna hakları var. Bir insan olarak her türlü savaşa karşıyım. Herhangi bir savaşta sadece 1 kişinin bile ölmesi korkunç bir şey.”

“İKİSİ DIŞINDA HEPSİ BERBATTI”

Öte yandan yenilgiden dolayı duyduğu öfkeyi de paylaşan deneyimli çalıştırıcı, “Bu performans için hiçbir bahanemiz yok. İki gün önce Kızılyıldız’a karşı harika bir derbi oynadık ve kazandık. Ama bu bir mazeret değil. Söylenebilecek en kötü bahane. Takımda Kevin Punter ve Rade Zagoraf iyi oynadı. Gerisi berbattı.”

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