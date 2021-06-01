100 metre yarışında Zübeyde Süpürgeci’den altın madalya

Para Atletizm Avrupa Şampiyonası’nda T54 kategorisi kadınlar 100 metre finalinde milli sporcumuz Zübeyde Süpürgeci turnuva rekoru kırarak altın madalya kazandı.

Polonya’nın Bydgoszcz şehrinde 35 ülkeden 600 atletin katılımıyla düzenlenen Para Atletizm Avrupa Şampiyonası’nın T54 kategorisi kadınlar 100 metre finalinde Zübeyde Süpürgeci piste çıktı. Milli sporcumuz, 16.83’lük derecesiyle şampiyona rekoru kırarak birinci oldu ve altın madalya kazandı.

#Bydgoszcz2021 Para Atletizm Avrupa Şampiyonası kadınlar T54 100 mt. finalinde milli sporcumuz Zübeyde Süpürgeci 16.83’lük derecesiyle birinci olarak altın madalya kazandı. Tebrik ediyoruz#TurkParalimpik pic.twitter.com/APlFozDmks — Türk Paralimpik (@TurkParalimpik) June 1, 2021

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla Zübeyde Süpürgeci’yi kutladı.