100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu Sivas’ta başladı
100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu'nun Sivas-Amasya etabı başladı.
Cumhuriyetin 100. yılı onuruna düzenlenecek tur, Sivas Atatürk ve Kongre Müzesi önünden start aldı. Tura katılan bisikletçiler sahneye çıkarak katılım panosunu imzaladı ve takım halinde fotoğraf çektirdi.
Turun startı öncesi milli sporcu Burak Abay’a, her turda taşıyacağı Türk bayrağı takdim edildi.
Sivas, Amasya, Havza, Samsun, Çorum, Çankırı üzerinden Ankara’ya pedal çevirecek 16 takımdan 100 bisikletçi, turu 5 Ağustos Cumartesi günü Birinci Meclis binası önünde tamamlayacak. Etap birincisinin taşıyacağı Türk bayrağı, Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na teslim edilecek.
UCI kıta takımları: Spor Toto (Türkiye), Konya Büyükşehir Belediyespor (Türkiye), Beykoz Belediyespor (Türkiye), Irak Project (Irak), DFT CCN Mesh Shahr (Irak), MES Sungun Azad (Irak), Suez Canal Discovery (Mısır), Vino Sko (Kazakistan), Almatı Astana Motors (Kazakistan)
Milli takımlar: Özbekistan, Irak
Kulüp takımları: Arvich Shargh Mazandaran (Irak), Karya Bisiklet Takımı (Türkiye), Velo Bursa Bisiklet Takımı (Türkiye), Ankuva Bisiklet Takımı (Türkiye), CT Vassil Levski (Bulgaristan)
Etaplar ve tura katılacak takımlar ise şöyle:
ETAPLAR
1 Ağustos: Sivas-Amasya (208,8 kilometre)
2 Ağustos: Amasya-Havza (89,4 kilometre)
3 Ağustos: Havza-Samsun (135,4 kilometre)
4 Ağustos: Samsun-Çorum (176,1 kilometre)
5 Ağustos: Çankırı-Ankara (175,4 kilometre) (AA)