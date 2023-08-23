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12 yaşındaki Faslı Youssef Al-Tazi, Ağrı Dağı’na tırmandı

Faslı 12 yaşındaki Youssef Al-Tazi, dağcılık tutkusunu Ağrı Dağı'yla taçlandırdı. 5 gün süren tırmanışın ardından, zirvedeki soğuk ve oksijen eksikliği onun azim ve kararlılığını engelleyemedi.

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12 yaşındaki Faslı Youssef Al-Tazi, Ağrı Dağı’na tırmandı

Faslı 12 yaşındaki Youssef Al-Tazi, babasıyla yurdun en yüksek noktası olan Ağrı Dağı’nda zirve yapmayı başardı.

Fas’ın Marakeş şehrinde yaşayan Tazi, 4 yaşından bu yana dağa tırmanma sporuyla ilgileniyor.

Babasıyla ülkelerinden uçakla İstanbul’a, ardından da Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesine gelen 12 yaşındaki Tazi, burada yerel rehberler eşliğinde Ağrı Dağı’na tırmandı.

Fotoğraf: AA

Soğuk havaya ve oksijen eksikliğine dayanan Tazi, 5 bin 137 rakımlı Ağrı Dağı’na 5 günde zirve yaptı.

Youssef Al-Tazi, AA muhabirine, küçük yaşlardan beri dağcılıkla ilgilendiğini belirterek, “Türkiye’ye Ağrı Dağı’na çıkmak için geldim. Dağa çıkarken zorlanmadım fakat zirveye çıkarken biraz üşüdüm. Her şeye rağmen zirve yaptığım için çok mutluyum.” dedi.

Fotoğraf: AA

Fotoğraf: AA

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