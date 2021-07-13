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15 Temmuz Koşusu’nda sıcak hava genç sporcuları çarptı, hastaneye kaldırıldılar

Muğla’da bugün düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Koşusu renkli görüntülere sahne oldu. Seksen sporcunun mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıkta mücadele ettiği yarışmada bazı sporcular fenalık geçirerek hastanelik oldu.

Yaşar ANTER
Güncellenme: 18:19, 13/07/2021
Spor HaberleriDiğer Sporlar
15 Temmuz Koşusu’nda sıcak hava genç sporcuları çarptı, hastaneye kaldırıldılar

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Atletizm İl Temsilciliği tarafından bugün düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Koşusu'na Muğla ili ve ilçelerinden yaklaşık 80 sporcu katıldı. Menteşe Atatürk Stadyumu'nda düzenlenen ve 10-18 yaş arası atletlerin mücadele ettiği yarışma renkli görüntülere sahne oldu.

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1000m, 1200m, 1500m ve 2000 m branşlarında düzenlenen yarışmada mevsim normallerinin üzerinde sıcaklık olması nedeniyle bazı atletler fenalık geçirdi, sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesi ile ambulansa alınan sporcular Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sporcuların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Yarışma bitiminde ilk üç dereceye giren sporculara ödüllerini Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, Şube Müdürleri Nihat İkizler, Serkan Paçalı  ile Atletizm İl Temsilcisi Mustafa Küçük verdi. Yarışmalarda Mihraç Ayan, Nehir Çetin, Berke Özel, Efe Kaan Gökoğlu kategorilerinde birinci oldular. Sporculara madalya ve katılım belgesi verildi.

15 Temmuz Atatürk demokrasi Muğla Sağlık
Yayınlanma Tarihi:18:18,