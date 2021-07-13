15 Temmuz Koşusu’nda sıcak hava genç sporcuları çarptı, hastaneye kaldırıldılar

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Atletizm İl Temsilciliği tarafından bugün düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Koşusu'na Muğla ili ve ilçelerinden yaklaşık 80 sporcu katıldı. Menteşe Atatürk Stadyumu'nda düzenlenen ve 10-18 yaş arası atletlerin mücadele ettiği yarışma renkli görüntülere sahne oldu.

SICAK HAVA SPORCULARI ÇARPTI

1000m, 1200m, 1500m ve 2000 m branşlarında düzenlenen yarışmada mevsim normallerinin üzerinde sıcaklık olması nedeniyle bazı atletler fenalık geçirdi, sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesi ile ambulansa alınan sporcular Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sporcuların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Yarışma bitiminde ilk üç dereceye giren sporculara ödüllerini Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, Şube Müdürleri Nihat İkizler, Serkan Paçalı ile Atletizm İl Temsilcisi Mustafa Küçük verdi. Yarışmalarda Mihraç Ayan, Nehir Çetin, Berke Özel, Efe Kaan Gökoğlu kategorilerinde birinci oldular. Sporculara madalya ve katılım belgesi verildi.