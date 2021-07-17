15 Temmuz yarışında kaza yapan Kübra Bektaş: Organizasyon tam bir fiyaskoydu

Türkiye Bisiklet Federasyonu (TBF) tarafından 15 Temmuz'da düzenlenen yarışta kaza yapan ve bir buçuk saat ambulansın gelmesini bekleyen Kübra Bektaş, kaza sonrası yardım beklerken bir de organizasyon hakemlerinden tepki gördüğünü belirtti.

Milli bisiklet sporcusu Kübra Bektaş, 7 yıldır Türkiye'deki ve yurtdışındaki yarışlara bireysel olarak katıldığını ifade etti. Kazanın yaşandığı organizasyonda bir çok kategorinin aynı anda yarışa başladığını ve pelotonun çok kalabalık olduğunu söyleyen Bektaş, “Yaklaşık 200 kişi olarak tahmin ediyordum, dün duydum 280 kişi başlamış. Çok kalabalıktık ve yıldız genç sporcular çok hırslı, federasyon çok yarış düzenlemiyor, çocukların kulüpleri çok beklenti içinde, o anlamda onlar çok hırslıydı. Öyle olunca pelotonun içinde çok agresif kullanıyorlardı hep bir yer kapma savaşı vardı. O sebeple kazalar olmaya başladı. Arkada jant ve bisiklet seslerini duyuyordum. Çok küçük kızlar var düşüyorlar bağırıyorlardı. Tam kaza olacak gibi oluyor, korkuyorlar çığlık sesleri zaten öyle bir pelotondu. Öyle olduğunu anlayınca kazaya karışmayım diye ön tarafa gittim ben. Ama hala bizim bulunduğumuz grupta da çok agresif kullanılıyordu” diye konuştu.

“Hakem numaramı aldı ama ambulans gelmedi”

Kaza sonrası yanına gelen hakemlerin numarasını aldığını fakat ambulans göndermediklerini belirten Kübra Bektaş, şu ifadeleri kullandı:

“Yanımda bir tane yıldız sporcu omuz attı. İsteyerek değil ama benim olduğum yere geçmek istiyor, yer kapmak istedi. Öyle olunca 50'yle gidiyoruz duramıyoruz, dengemi sağlayamadım düştüm 7-8 metre sürüklendim. Ondan sonra da tam yolun ortasındaydım. İçinde bulunduğum grup gitti, arkadaki grupla ara biraz açılmıştı. Sonra hatırladığım kadarıyla ben böyle bir kafamı kaldırıp etrafıma baktığımda bir hakem aracı geldi yanıma numaramı sordu, ‘yolun ortasında duramazsın kenara geç' dedi. Ben çok zor kıpırdıyordum zaten köprücüğüm falan kırıldı diye tahmin ediyordum sadece bağlarım kopmuş. Kendimi son bir enerjiyle kenara attım, baktım sporcular geliyor benim bisikletin kenarından geçiyorlar, düşecek çocuklar. Gittim bisikleti aldım son bir hışımla. Bekliyorum hakem de numaramı aldı ambulans gelecek diye, ambulans falan yok. Takım arabam geldi biz hala bekliyoruz bir ambulans gelir arkadan, düşen başka sporcuları aldığını tahmin ediyoruz bir yandan ama buradan geçse en azından beni de alırlar hastaneye götürürler. Ambulansın geleceği yok, hoca da bin dedi. Çünkü bizim diğer sporcularımız da yarışta, bir şey gelse kızların başına onların da yanına gitmek istiyoruz. Bindim arabaya bizim kızlar geride kalmış zaten peloton dağılmış, bizim gençlerden iki kız yanlış yola girmiş. Aklımız onlarda ben yaralıyım hastaneye gitmem lazım. Peloton yanlış yola girmiş biz onların peşinden gittik.”

“1 buçuk saatten fazla sürede hastaneye gittim”

Bir buçuk saat ambulans gelmediği halde bir de ‘Niye bağırıyorsunuz ambulans var sakin olun' gibi tepkiler gördüğünü söyleyen Kübra Bektaş, “Trafik açıldı orada arabalar da kaza yaptı. Bakıyoruz çocukların yanından kamyonlar geçiyor. Arabaya binmeyen sporcular var o sırada yarış iptal edildi. Bazı kulüpler sporcularının arabaya aldı kimisi de devam ediyor, hala trafik açık. Bizim sporcular arkada kaldı. Bizim sporcular arkada kaldı biz de hala bir ambulans yok. Gittiğimiz yolda hiçbir ambulans yok. Arada bir iniyoruz arkadan ambulans gelirse ben ona geçiyim diye yok. Bir buçuk saat sonra bitiş alanına vardık. Artık böyle acılarımı baya derin hissetmeye başladım ben. Ambulans diye bağırmaya başladım yaralıyım ambulans yok. Federasyondan görevli bir kadın geldi ‘niye bağırıyorsunuz ambulans vardı sakin olun’ dedi. Sonra orada hakemlerden biri muhtemelen biri aradı ambulans geldi. O şekilde bir buçuk saatten biraz daha uzun bir süre sonra ben hastaneye gitmiş oldum” şeklinde konuştu.

“Bu federasyon yarışı tam bir fiyaskoydu”

Organizasyonun her anlamda bir çok eksik noktası olduğunu ifade eden Bektaş, “Bana kalırsa organizasyon tam bir fiyaskoydu. Öncelikle bütün kategoriler bir arada başlamamalıydı. Çok kalabalıktık. O yaştaki çocuklarla büyük kadınlar yıldız erkekler yıldız kızlar birlikte başlamamalıydı öncelikle. İkincisi trafik tabi ki açılmamalıydı o başka bir problem. Benim yaşadığım bu sorundan yola çıkarsam ambulans yoktu. Hakem beni o durumda gördü orda hiç mi sonra arayıp teyit etmedi 421 numaralı sporcuyu almadınız diye. Bana numaramı sordu. Sanıyorum ki bana bir ambulans gönderecekler hiçbir şey yok. O çok büyük bir eksiklikti. Yolun kenarında durma hadi kenara geç dedi ama geçebilsem ben de geçebilsem tabi ki geçeceğim ben de orada durmayacağım. Bir yardım edilebilirdi elbette. Belki de hakem aracının görevi o değildir ama o zaman yardım edecek ekibe en azından haber verilmesi gerekiyor. Organize olmak bu demek. O yüzden bu federasyon yarışı tam bir fiyaskoydu her açıdan” diye konuştu.

“Bir sporcuya kamyon çarptığını duyduk”

Yarışta başka bir sporcuya kamyon dorsesinin çarptığını ve sonrasında sporcunun tabelaya çarptığını belirten Bektaş, “Bisiklet sporunun doğasında vardı. Düşülür kalkılır profesyonel sporcular da düşer. Ancak bu tedbirsizlik ambulansın olmaması, hakemlerin ve organizasyonun sporcuların sağlının böyle ihmal etmesi orada çok daha büyük bir sorun da yaşayabilirdim. Sadece bir kolum kırılmaya da bilirdi. Boynum da kırılabilirdi. Orada bir buçuk saat ambulansa ulaşamamak. Daha sonra başka bir problem olarak trafiğin açılması. Trafik açıkken bir sporcu kaza yapsa. Daha sonra şöyle şeyler duyduk, yarış içinde görev alan hakemlerden birisi söyledi. Sporculardan birine bir kamyonun dorsesi çarpmış kız da gitmiş tabelaya çarpmış. Böyle şeyler duyduk ne oldu bilmiyoruz tabi duyamadık, başka bir bilgi alamadık ama başka kazalar da olmuş” ifadelerine yer verdi.

Yarış sonrası istifalar alındı

Türkiye Bisiklet Federasyonu ise, 15 Temmuz’da düzenlenen yarışı ile ilgili resmi sitesinden bir açıklama yayınladı.

Yarışta yaşanan aksaklıklar nedeniyle birçok kişinin istifasının alındığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Değerli Bisiklet severler, bilindiği gibi 15 Temmuz etkinlikleri için yaptığımız farkındalık faaliyeti ülkemizin iki ilinde yarış faaliyeti diğer illerde de bisiklet sürüşü olarak yapılmıştır. Ülkemizin Ankara iline yakın iller Ankara'da, Muğla iline yakın iller Muğla'da yarış yapmak üzere organize edilmiştir. Her iki ilimizde de 15 Temmuz etkinliği olması nedeniyle ciddi bir katılım sağlanmıştır.

Hâl böyleyken Kahraman Kazan-Ankara arasındaki yaptığımız yarışta maalesef bisikleti vasıta olarak kabul etmeyen trafik canavarları yarışın içine girmiştir. Bu olay bizleri federasyon olarak derinden üzmüştür. Federasyon olarak biz görevlilere yetkiyi veririz ve takip sürecinde oluruz. Bu sebepten dolayı üzücü olaylar yaşanmıştır. Buradan yarış komiseri, parkur direktörü ve güvenlik, önemli ölçüde sorumludur.

Bu tip durumlar dünyanın her zaman her tarafında yaşanmaktadır. Yapılan hatalardan dolayı yarış direktörü Ankara il temsilcisi Kemal Agvaz, parkur direktörü Suat Torgay, yarış komiseri ve MHK üyesi Mustafa Aslan'ın ve C1,C2,C3,C4 hakemlerin bütün görevlerinden istifaları alınmıştır. Bugün olduğu gibi bundan sonrada bu tip olaylara meydan vermemek için elimizden gelen bütün gayreti göstermeye devam edeceğiz. Federasyon başkanı ve İcra kurulu olarak bisiklet kamuoyundan ve bisiklet severlerden özür diliyoruz.

Ankara'daki yarışın ve Marmaris'teki yarışın harcırahlarını sporcuların ve idarecilerin hesaplarına bugün geçeceğini belirtirken yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle bisiklet kamuoyunun, ülkemizde yaşayan herkesin ve dünyada yaşayan tüm Müslümanların bayramlarını tebrik ederim. Rabbimizden dileğimiz ve duamız odur ki nice bayramlara sağlık, sıhhat ve afiyet içerisinde kazasız belasız kavuşturması duası ve dileğiyle… Selam ve saygılarımı sunarım.

Erol KÜÇÜKBAKIRCI

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı”