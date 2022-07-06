15 yaşındaki Medine Havva Tatlıcan’dan tarihi başarı! Dünya Şampiyonası Şampiyonluğu…

Fenerbahçe Spor Kulübü Doğuş Yelken Şubesi sporcusu Medine Havva Tatlıcan, Optimist Dünya Şampiyonası’nda şampiyon oldu.

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Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubesi’nin 15 yaşındaki sporcusu Medine Havva Tatlıcan, Optimist Dünya Şampiyonası’nda şampiyon oldu.

Medine Havva Tatlıcan, 48 ülkeden 240 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada kızlar kategorisinde bu başarıya ulaştı.

Fenerbahçe Kulübü’nün yayınladığı tebrik mesajında şu ifadeler yer aldı;

Yetiştirdiği sporcularla Türk sporuna hizmet eden Kulübümüz, ulusal ve uluslararası arenada elde ettiği başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubemizin genç sporcusu Medine Havva Tatlıcan Optimist Dünya Şampiyonası'nda şampiyon olarak tarihi bir başarı elde etti.

Toplamda 48 ülkeden 240 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada kızlar kategorisinde sporcumuz Medine Havva Tatlıcan, Dünya Şampiyonu oldu.

Henüz genç yaşında Türk yelken tarihinde bir ilki başaran Fenerbahçe Doğuş Yelken sporcumuz Medine Havva Tatlıcan'ı üstün başarısından dolayı tebrik eder, göğsümüzü kabartacak nice başarılara imza atmasını dileriz.

Fenerbahçe çatısı altında yolu sporla buluşacak tüm gençlere örnek ve ilham olman dileğiyle Medinemiz…