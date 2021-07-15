Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

16 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası’nda yarı finalde

16 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'ndaki grubun son maçında Belçika'yı set vermeden mağlup edip yarı final biletini kaptı.

Güncellenme: 20:46, 15/07/2021
Spor HaberleriDiğer Sporlar
16 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası’nda yarı finalde

Avrupa 16 Yaş Altı Voleybol Şampiyonası’nda mücadele eden 16 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı, 5. maçında Belçika’yı 3-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından Türkiye, yarı finallerde mücadele etmeye hak kazandı.

Milli takımda Defne Başyolcu 16, Liza 15, Eslem 9, Begüm 7, Ceyda 6, Bianka İlayda 5 sayıyla oynadı. Türkiye’nin rakibi, 1’inci ve 2’nci grupta oynanacak maçların ardından belli olacak. Yarı final maçları 17 Temmuz’da Macaristan’da oynanacak.

SALON: Continental Arena

HAKEMLER: Tamas Jambor, Jana Niklova

TÜRKİYE: Defne Devrim, Liza, Bianka İlayda, Defne Başyolcu, Eslem, Begüm, İlayda Naz (L) (Talya, Nisan, Defne Kandemir, Ceyda)

BELÇİKA: Cos, Wouters, Luyten, Bertels, Hauben, Maes, De Clercq (L) (Claes (L), Melis, Machiels)

SETLER: 25-14, 26-24, 25-16

SÜRE: 1 saat 12 dakika (24, 26, 22)

Avrupa Belçika Macaristan Türkiye