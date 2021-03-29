18 yaşındaki milli cimnastikçi Burçak Şenman’ın madalya ve kupa koleksiyonu

Manisa’da henüz 3 yaşındayken annesinin kızım çok hareketli, enerjisini atsın diyerek spora başlattığı Burçak Şenman, 18 yıllık hayatına 32 madalya ve 14 kupa sığdırdı. Ailesinin Manisa’dan İzmir’e yerleşmesiyle birlikte Şenman’ın henüz 7 yaşındayken profesyonel spor hayatı başladı. Cimnastikteki yeteneğiyle kısa sürede antrenörlerinin dikkatini çeken Şenman, 11 yaşında milli takıma seçildi. Çalışmalarını özel bir spor kulübünde sürdüren Şenman, Her gün 8 saat antrenman yapıyorum. Spor, ders başarısını da artırıyor. Milli takımda yeni başarılara imza atmak için çalışmalarımı disiplin içinde sürdürüyorum dedi.

“AİLEDE TEK SPORCUYUM”

Sporun bütün hayatını düzenlediğini kaydeden Burçak Şenman, okul başarısını da artırdığını ifade etti. Sporun yanı sıra eğitimini İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Meslek Yüksekokulu Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programında sürdüren Şenman, “Spor, hayatımın vazgeçilmezi. Ailede tek sporcu benim. Ancak bugüne kadar sürekli ailem destek oldu. 3 yaşında hobi olarak başladığım cimnastikte yeteneğim olduğunu ve bu noktalara gelebileceğimi hiç kimse tahmin etmiyordu. Antrenörlerim cimnastikteki yeteneğimi keşfedince bu noktaya gelebildim. Spor ve eğitim hayatımı tamamlayan iki vazgeçilmezim diye konuştu.

BAŞARILARLA DOLU BİR ÖMÜR

Profesyonel spor hayatına pek çok madalya sığdıran Burçak Şenman son olarak geçen 26 Martta düzenlenen Bakü Cimnastik Şampiyonasında birincilik elde etti. Çok sayıda yarışmaya katılan Şenman, 2016 yılında Fransa’da düzenlenen Aerobik Cimnastik Aquae Lex Bains Dünya Kupası’nda milli takım ile birincilik elde etti. Milli sporcu 2019da Türkiye birinciliğine ulaştı. Şenman’ın Uluslararası Ritmik Cimnastik Çevrim İçi Şampiyonasında da birinciliği bulunuyor.