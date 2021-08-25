200 metrede Sümeyye Boyacı 7’nci, Sevilay Öztürk 8’inci oldu
Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları yüzmede kadınlar 200 metre serbest S5 kategorisinde milli yüzücüler Sümeyye Boyacı 7., Sevilay Öztürk 8. oldu.
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’nın ilk günü kadınlar 200 metre serbest S5 kategorisi finalinde milli yüzücüler Sümeyye Boyacı 7’nci, Sevilay Öztürk 8’inci oldu.
Sümeyye Boyacı, 3.17.23’lük zamanıyla 7’nci, Sevilay Öztürk ise 3.29.05’lik derecesiyle 8’inci sırayı elde etti.
Müsabakada Çinli Li Zhang altın, Büyük Britanyalı Tully Kearney gümüş, İtalyan Monica Boggioni bronz madalyayı kazandı.
KORAL BERKİN KUTLU 5. SIRADA TAMAMLADI
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’nın ilk günü erkekler 200 metre serbest S5 kategorisi finalinde milli yüzücü Koral Berkin Kutlu, 5. oldu. Tokyo Su Sporları Merkezi’nde gerçekleştirilen finalde 15 yaşındaki Koral Berkin, 2.46.62’lik dereceyle 5. sırayı aldı.