2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları öncesi korkulan oldu! İlk vaka görüldü

Tokyo’da geçtiğiniz yıl düzenlenmesi gereken ancak corona virüsü salgını nedeniyle bir yıl ertelenen 2020 Olimpiyat Oyunları öncesi, salgına ilişkin kaygılar devam ediyor. Olimpiyat Oyunları’nın başlamasına sayılı günler kala, sporcuların kalacağı Olimpiyat Köyü’nde bir pozitif vakaya rastlandı. Uzmanların Olimpiyat Oyunları’nın salgını arttıracağı şeklindeki uyarılarının ardından bir kişinin testinin pozitif çıkması, Japonya’da endişeleri arttırdı.

Halkın yüzde 20’sinin aşılandığı Japonya’da, yeni corona virüsünün yayıldığı dönemde Olimpiyat Oyunları’nın düzenlenecek olması tepkilere neden olmuştu. Ancak Japonya Olimpiyat Komitesi, Olimpiyat Köyü’nde bir kişide corona virüsüne rastlanmasına rağmen, organizasyonun planlandığı gibi 23 Temmuz- 8 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirileceğini belirtti.

Tokyo 2020 Olimpiyatları'nın Başkanı Seiko Hashimoto, cuma günü yapılan testlerde Olimpiyat Köyü’ndeki bir kişinin corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu. Kyodo ajansında yer alan habere göre, gizlilik politikaları nedeniyle testi pozitif çıkan kişinin uyruğu ve kimliği açıklanmadı. Ancak corona virüsüne yakalanan kişinin sporcu olmadığı, yurt dışından gelen bir ziyaretçi olduğu belirtildi.

Corona virüsüne yakalanan kişinin hangi kafileden olduğu da söylenmedi. Testi pozitif çıkan kişinin hastanede karantinaya alındığı öğrenildi. Daha önce Olimpiyat Oyunları’nda mücadele etmek için Tokyo’ya gelen kafilelerde 40’tan fazla kişide corona virüsüne rastlanmıştı. Ancak bu son vaka, en güvenli yer olarak gösterilen ve sadece kafilelerin konaklayacağı Olimpiyat Köyü’nde ortaya çıkan ilk vaka olarak kayıtlara geçti.

Uzmanların ‘Ülkede salgını arttırabilir” şeklindeki uyarılarının ardından Japonya’da Olimpiyat Oyunları’nın bir yıl daha ertelenmesi için gösteriler düzenlenmişti. Hashimoto, yaşanan endişeler ile ilgili ise “Olimpiyat Oyunları ile ilgili insanların yaşadıkları kaygıları anlıyorum. Organizatörler, insanları bu oyunların güvenli ve emniyetli bir şekilde yapılacağına ikna etmeli” değerlendirmesinde bulundu.

Çekya kafilesinde pozitif vaka

Öte yandan Çekya kafilesinde sporcu olmayan bir kişinin corona virüsü testinin pozitif çıktığı duyuruldu. Olimpiyat Oyunları için Prag’dan Tokya’ya gelen kafilede, bir kişinin yolculuktan önce yaptırdığı testin negatif, Tokyo’da yaptırdığı testin ise pozitif çıktığı açıklandı. Olimpiyat Köyü’ndeki Çekyalı atletlerin corona virüsüne yakalanmadığı ifade edildi.

Çekya Olimpiyat Komitesi Direktörü Martin Doktor, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, kafilede bir kişide corona virüsüne yakalanmasına rağmen antrenman ve kamp programında değişikliğe gidilmeyeceğini söyledi.