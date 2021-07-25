2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda Hatice Kübra İlgün ve Hakan Reçber’den madalyalar geldi

Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, kadınlar 57 kg ilk tur karşılaşmasında Kosta Rikadan Nishi Lee Lindo Alvarezi 16-5 yenerek çeyrek finale yükseldi. Hatice Kübra İlgün’ün çeyrek finalde rakibi Amerikalı Anastasija Zolotic odu. Son yıllarda rakibini 4 defa yenen Hatice, Zolotic karşısında 17-9 yenilerek yarı final şansını kaybetti. Tecrübeli sporcu genç Amerikalı karşısında ilk seti 6-0, ikinci seti 11-2 ve final setini 17-9 kaybetti. Hatice Kübra İlgün, Amerikalı Anastasija Zolotic finale yükselince repesaj maçında Faslı Nada Laaraj ile karşılaştı. Maçı 6-0 kazanan İlgün bronz madalya için tatamiye çıktı. İlgün, Fastan Nada Laarajı 6-0 mağlup ederek bronz madalya karşılaşmasına çıkmaya hak kazandı.

Mülteci Olimpiyat Takımı’ndan Kimia Alizadeh ile karşılaşan Hatice Kübra İlgün, ilk seti 3-2 yenik tamamladı. 2. seti tecrübeli sporcu Hatice 4-3 alarak final setine girdi. Kimia Alizadeh karşısında rahat bir galibiyet alan milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, bronz madalyanın sahibi oldu.

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Bronz madalya maçı için Büyük Britanyalı Bradly Sinden'in finale çıkmasıyla Hakan Reçber, Yeni Zelandalı Tom Burs ile repesaj karşılaşması oynadı. Reçber, karşılaşmanın başından itibaren kendi kontrolünde olan mücadelede Yeni Zelandalı Tom Burs'u 23-8 yenerek bronz madalya maçına çıkmaya hak kazandı. Hakan Reçber, bronz madalya için Bosna Hersekli Nedzad Husic ile karşılaştı. Husic karşısında teknik olarak çok üstün dövüşen 21 yaşındaki Reçber, maçı 22-13 alarak bronz madalyanın sahibi oldu.