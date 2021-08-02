2020 Tokyo Olimpiyatları’nda Krystsina Tsimanouskaya, Belarus’un baskını sonrasında sığınmacı olmak istedi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda yarışan Belaruslu sprinter Krystsina Tsimanouskaya, antrenörlerini eleştirmesi sonrasında ülkesine gönderilmek istendi. Belaruslu güvenlik ekiplerince havalimanına götürülen 24 yaşındaki sporcu, Polonya konsolosluğuna sığındı.

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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda Belaruslu sporcu Krystsina Tsimanouskaya, Tokyo’dan ülkesine zorla gönderilmek istenirken Polonya konsolosluğuna sığındı.

Programa göre bugün (Pazartesi) 200 metrede yarışması gereken 24 yaşındaki sporcu, sosyal medyadan milli takımı şikayet etmesi üzerine federasyonu tarafından tepki gördü. Instagram’dan antrenörlerin antrenmanlarını yetersiz bulduğunu paylaşan Tsimanouskaya, yarış programından çıkarılarak kendisini Tokyo’dan İstanbul’a götürecek uçağa binmek üzerine havalimanına götürüldü. Ancak korktuğu için ülkesine dönmeyi reddetti.

Olimpiyat köyünce bavullarını toplarken video paylaşan Belaruslu sporcu, Uluslararası Olimpiyat Komitesi’ne de kendisine yardım etmesi yönünde çağrıda bulundu.

Reuters muhabirine Telegram’dan açıklama yapan Krystsina Tsimanouskaya, “Baş antrenör bana gelip, takımdan çıkarılmam için yukarıdan bir emir geldiğini söyledi. Saat sabah 5’te odama gelip eşyalarımı toplamamı söylediler ve beni havalimanına götürdüler” ifadelerini kullandı.

Belarus Olimpiyat Komitesi, 24 yaşındaki sprinteri, “Duygusal ve psikolojik” durumuyla ilgili doktorların tavsiyesi nedeniyle yarıştan çektiklerini belirtti.

POLONYA VE ÇEKYA YARDIM TEKLİF ETMİŞTİ

Reuters’ın geçtiği habere göre, sprintere daha önce Polonya ve Çekya tarafından yardım teklifi geldi.

Ayrıca Fransa Avrupa İşleri Bakanı Clement Beaune, Belaruslu sporcuya siyasi sığınmacılık hakkı vermekten gurur duyacağını belirtti.