Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz’den Olimpiyat dördüncülüğü

Milli okçular Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda karışık takım kategorisinde Meksika’yla karşılaştı
Yumenoshima Park Okçuluk Alanı’nda düzenlenen karışık takım müsabakalarında yarı finalde mücadele eden ay-yıldızlı okçular, Gabriela Schloesser ile Steve Wijler’den oluşan Hollanda’ya mağlup olmuştu.
Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz'den oluşan Okçuluk Karışık Takımımız, bronz madalya karşılaşmasında Mesika'ya 6-2 mağlup olarak olimpiyat 4'ncüsü oldu.
– Milli tekvandocumuz Rukiye Yıldırım, kadınlar 49 kg yarı finalinde İspanya'dan Adriana Iglesias Cerezo'ya 39-19 mağlup olarak finale yükselme şansını kaybetti.
– Fuji International Speedway’de gerçekleştirilen 109 kilometrelik erkekler yol bisikletinde Türkiye’yi temsil eden Ahmet Örken ve Onur Balkan, yarışı tamamlayamayarak elendiler.
– Boksta erkekler 69 kiloda mücadele eden Necat Ekinci, son 32 turunda Belaruslu rakibi Radzionau’ya 3-2 yenilerek olimpiyata veda etti.
– Judoda erkekler 60 kiloda Mihraç Akkuş, son 32 turunda Butan’dan Ngawang Namgyel’i ipponla yendi ve bir üst tura çıktı. Milli judocumuz son 16 turunda Kazak Yeldos Smetov’la karşılaşacak.
– Judoda 48 kiloda tatamiye çıkan Gül Kader Şentürk, son 32 turu maçında, İspanyol rakibi Julia Figueroa’ya ippon’la yenilerek, olimpiyata veda etti.
– Atıcılık erkekler 10m havalı tabanca elemelerinde ülkemizi temsil eden Yusuf Dikeç 24’üncü sırada, İsmail Keleş ise 25’inci sırada Tokyo Olimpiyat Oyunları’na veda ettiler
– Milli Tekvandocu Rukiye Yıldırım, kadınlar 49 kg ilk tur karşılaşmasında Mısır’dan Nour Abdelsalam’ı 21-20 yenerek çeyrek finale yükseldi. Milli sporcu, çeyrek finalde Kolombiya’dan Andrea Vargas Ramirez ile TSİ 09.30’da karşılaşacak.