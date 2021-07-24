2020 Yaz Olimpiyatları cimnastikte tarihi başarı

Milli cimnastikçiler Tokyo’da tarih yazdı. Japonya’da dün başlayan 2020 Yaz Olimpiyatları’nda yarışan cimnastikçelerimizden dünya ve Avrupa şampiyonu unvanlı İbranim Çolak halkada, Avrupa Şampiyonası’nda paralel barda üst üste 2 altın madalya kazanan Ferhat Arıcan paralelde, Dünya Şampiyonası’nda paralelde ikinciliği bulunan Ahmet Önder genel tasnif ve atlama masasında, son Avrupa Şampiyonası’ndan madalyayla dönen Mısır asıllı Türk sporcu Adem Asil, genel tasnif, halka ve atlama masasında finale kaldı.

Sporcularımız, ülkemize olimpiyatlarda cimnastikte tarihinin ilk madalyalarını getirmeye çalışacak. Daha önce 2012 Londra Olimpiyatları’nda Göksu Üçtaş Şanlı, 2016 Rio Olimpiyatları’nda Ferhat Arıcan olimpiyatlarda mücadele etmişti. İbrahim halkada, Ferhat paralelde, Adem atlama masasında finallere dördüncü sırada kalarak madalya iddialarını kanıtladı.

Genel tasnif finalleri 28 Temmuz Çarşamba, atlama masası finalleri 1 Ağustos Pazar, halka finalleri 2 Ağustos Pazartesi, paralel finali 3 Ağustos Salı günü yapılacak.

Cimnastikte 2020 Yaz Olimpiyatları’na kota alan tek kadın sporcumuz olan Nazlı Savranbaşı da Japonya’da yarın sahne alacak.

Halka aleti: İbrahim Çolak ve Adem Asil

Atlama masası: Adem Asil ve Ahmet Önder

Paralel: Ferhat Arıcan

Genel tasnif: Ahmet Önder ve Adem Asil