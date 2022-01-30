2022 Avustralya Açık’ta Medvedev’i yenen Rafael Nadal şampiyon oldu

Avustralya Açık'ın erkekler finali tenis severlere büyük şölen yaşattı! Rafael Nadal, 5 saat 27 dakika süren maçta Daniil Medvedev karşısında 2-0 geriye düştü ama 3-2 ile tarihi zafer elde etti! Nadal, Avustralya'da 21. grand slam şampiyonluğunu alarak tarihin en çok grand slam zaferi yaşayan tenisçisi oldu.

Sozcu.com.tr

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Tenis sezonunun ilk grand slami olan 2022 Avustralya Açık erkeklerde şampiyon Rafael Nadal oldu. Finalde Daniil Medvedev’i 2-0’dan gelerek 3-2 yenen İspanyol efsane Nadal, 21. grand slam şampiyonluğunu elde etti. Nadal’a tarihi zaferi getiren finali set sonuçları: 2-6, 6-7, 6-4, 6-4 ve 7-5.

Erkekler tenisinde Roger Federer ve Novak Djokovic’i geçerek en çok grand slam şampiyonluğunu yaşayan Rafael Nadal, 2009’dan sonra ikinci kez Avustralya Açık’ta zafere ulaştı.

Rod Laver Arena’da oynanan ve 5 saat 27 dakikada biten karşılaşmanın ilk setini 6-2, ikinci seti tie-break’te öne geçmesine rağmen kaybederek 7-6 geride kapatan Nadal, finalin 3. setinde geri döndü! Seti 6-4 kazanarak durumu 2-1 yapan İspanyol raket, dördüncü seti de 6-4 alarak finali 5. sete taşımayı başardı.

SETİ KIRDI, DİREKSİYONA GEÇTİ!

Nadal, son setin 5. oyununda Medvedev’in setini kırarak 3-2 öne geçti ve sonrasında kendi setinde hata yapmayarak 4-2 ile büyük avantajı eline geçirdi. Setin 10. oyununa 5-4 önde giren Nadal, hata yapıp servisini kırdırdı ve şampiyonluk için servis atarken durum 5-5’e geldi. Medvedev eline geçen büyük fırsatı, elinin tersiyle iterek servisini art arda yaptığı hatalarla kırdırdı! Nadal, 6-5 öne geçtiği son sette şampiyonluk için kullandığı servislerde hata yapmayarak şampiyon oldu.

TENİSİN EN ÇOK GRAND SLAM KAZANANI OLDU

İlk grand slam zaferini 2005’te adını tarihe yazdıracağı Roland Garros’ta kazanan Rafael Nadal, 21. grand slam zaferini ise 17 yıl sonra 2022’de Avustralya Açık’ta elde etti. Rus raket Danill Medvedev ise 4. kez çıktığı grand slam finalinden 3. kez eli boş ayrıldı. İlk grand slam finaline 2019’da Amerika Açık’ta çıkan Medvedev, 2021’de ise zafere ulaşmıştı. Medvedev, 2021’de de Avustralya Açık finalinde Novak Djokovic’e 3-0’la boyun eğmişti.

NADAL: “O HARİKA BİR ŞAMPİYON”

Tarihi zafer sonrası mikrofon başına geçen Rafael Nadal, şu ifadeleri kullandı: “Zor olduğunu biliyorum Daniil için. O harika bir şampiyon. Ben de bulundum kaybeden pozisyonunda, kupaya çok yakınken. Şüphe yok ki bu kupayı kaldıracaksın günün birinde. En duygusal zaferlerimden birini yaşıyorum.”

“TAHMİN EDEMEZSİNİZ”

“Üç hafta boyunca aldığım desteği, hayatımın geri kalanında kalbimde taşıyacağım. Çok çabaladım geçen sene. Burada olmak için ne kadar savaştığımı tahmin edemezsiniz. Zor anlarda takımım beni destekledi. Onlara çok teşekkür ediyorum. Zor anlarda da, iyi anlarda da yanımda oldular. Tenis turnuva organize etmenin zor olduğu zamanlarda Avustralya bunu organize etti. Ellerinden geleni yaptılar.”

KORTA BİR KİŞİ GİRDİ

Finalin 2. setinde oyun bir anda durdu! Yayıncının ekrana vermediği anlarda, Rafael Nadal ve Daniil Medvedev’in etrafı korumalar tarafından derhal sarılırken; korta giren ve elinde pankart olduğu görülen bir kişi finalin oynandığı arenadan çıkarıldı.