2022 Avustralya Açık’ta Medvedev’i yenen Rafael Nadal şampiyon oldu

Tenis sezonunun ilk grand slami olan 2022 Avustralya Açık erkeklerde şampiyon Rafael Nadal oldu. Finalde Daniil Medvedev’i 2-0’dan gelerek 3-2 yenen İspanyol efsane Nadal, 21. grand slam şampiyonluğunu elde etti. Nadal’a tarihi zaferi getiren finali set sonuçları: 2-6, 6-7, 6-4, 6-4 ve 7-5.

Erkekler tenisinde Roger Federer ve Novak Djokovic’i geçerek en çok grand slam şampiyonluğunu yaşayan Rafael Nadal, 2009’dan sonra ikinci kez Avustralya Açık’ta zafere ulaştı.

Rod Laver Arena’da oynanan ve 5 saat 27 dakikada biten karşılaşmanın ilk setini 6-2, ikinci seti tie-break’te öne geçmesine rağmen kaybederek 7-6 geride kapatan Nadal, finalin 3. setinde geri döndü! Seti 6-4 kazanarak durumu 2-1 yapan İspanyol raket, dördüncü seti de 6-4 alarak finali 5. sete taşımayı başardı.

Another chapter is written @RafaelNadal defeats Daniil Medvedev 2-6 6-7(5) 6-4 6-4 7-5 to win his second #AusOpen title in an epic lasting five hours and 24 minutes.

: @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis #AO2022 pic.twitter.com/OlMvhlGe6r

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 30, 2022