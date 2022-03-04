2022 Kış Paralimpik Oyunları Açılışı için Google’dan özel doodle

Özel günleri Doodle olarak kullanıcıların karşısına getirmeyi alışkanlık haline gelen Google, 1976 yılından bu yana düzenlenen 2022 Kış Paralimpik Oyunları'nı ihmal etmedi. Milyonlarca kullanıcı Google'ın ana sayfasında yer alan tasarıma tıklayarak "2022 Kış Paralimpik Oyunları Açılışı" ile ilgili içeriklere kolaylıkla ulaşabiliyor.

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2022 Kış Paralimpik Oyunları, Google tarafından bugüne özel Doodle olarak kullanıcıların karşısına çıktı. Yıl boyunca birbirinden farklı Doodle hazırlayan Google böylece önemli günler ve kişiler hakkında kullanıcılarını bilgilendirebiliyor.

2022 KIŞ PARALİMPİK OYUNLARI NEREDE, NE ZAMAN?

2022 Kış Paralimpik Oyunları 4-13 Mart tarihlerinde gerçekleşecek. Çin Pekin’in ev sahibi olduğu organizasyonun 80 bin kişi kapasiteli Ulusal Pekin Stadı’nda gerçekleştirilecek törenle startı verilecek.

KIŞ PARALİMPİK OYUNLARI GEÇMİŞİ

Paralimpik Oyunlar, çeşitli engelli gruplarından sporcuların katıldığı çok sporlu etkinliktir. Orijinalindeki “paralympic” kelimesi; İngilizce, engelli anlamına gelen “paralyzed” ve “olympic” kelimelerinin birleşmesinden meydana gelir. Yaz ve Kış Paralimpik Oyunları o dönemki Olimpiyatların hemen ardından yapılır. Tüm Paralimpik Oyunları Uluslararası Paralimpik Komitesi tarafından yönetiliyor.

Paralimpik Oyunlar 1948’deki az sayıda II.Dünya Savaşı İngiliz eski askerlerinin toplanmasından 2008’de uluslararası ikinci büyük spor yarışması haline geldi. Paralimpik atletlerle Olimpiyatlarda yarışan atletler aynı şartlarda mücadele etmelerine rağmen Paralimpik Oyunlarla Olimpiyat Oyunları arasında büyük bir bütçe farkı bulunuyor. 1988 Seul Yaz Oyunları ve 1992 Albertville Kış Oyunlarından bu yana Paralimpik Oyunlar Olimpiyat Oyunları ile aynı tesislerde yapıldı.

Kış Oyunları

Paralimpik Kış Oyunları Yıl Oyunlar Ev sahibi şehir Ülke 1976 Paralimpik Kış Oyunları I Örnsköldsvik 1980 Paralimpik Kış Oyunları II Geilo 1984 Paralimpik Kış Oyunları III İnnsbruck 1988 Paralimpik Kış Oyunları IV İnnsbruck 1992 Paralimpik Kış Oyunları V Tignes – Albertville 1994 Paralimpik Kış Oyunları VI Lillehammer 1998 Paralimpik Kış Oyunları VII Nagano 2002 Paralimpik Kış Oyunları VIII Salt Lake City 2006 Paralimpik Kış Oyunları IX Torino 2010 Paralimpik Kış Oyunları X Vancouver 2014 Paralimpik Kış Oyunları XI Soçi 2018 Paralimpik Kış Oyunları XII Pyeongchang

Kış Oyunları sporları

Alp disiplini

Biatlon

Kayaklı koşu

Tekerlekli sandalye körlingi

Kızak

Buz hokeyi