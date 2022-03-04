2022 Kış Paralimpik Oyunları Açılışı için Google’dan özel doodle
Özel günleri Doodle olarak kullanıcıların karşısına getirmeyi alışkanlık haline gelen Google, 1976 yılından bu yana düzenlenen 2022 Kış Paralimpik Oyunları'nı ihmal etmedi. Milyonlarca kullanıcı Google'ın ana sayfasında yer alan tasarıma tıklayarak "2022 Kış Paralimpik Oyunları Açılışı" ile ilgili içeriklere kolaylıkla ulaşabiliyor.
2022 Kış Paralimpik Oyunları, Google tarafından bugüne özel Doodle olarak kullanıcıların karşısına çıktı. Yıl boyunca birbirinden farklı Doodle hazırlayan Google böylece önemli günler ve kişiler hakkında kullanıcılarını bilgilendirebiliyor.
2022 KIŞ PARALİMPİK OYUNLARI NEREDE, NE ZAMAN?
2022 Kış Paralimpik Oyunları 4-13 Mart tarihlerinde gerçekleşecek. Çin Pekin’in ev sahibi olduğu organizasyonun 80 bin kişi kapasiteli Ulusal Pekin Stadı’nda gerçekleştirilecek törenle startı verilecek.
KIŞ PARALİMPİK OYUNLARI GEÇMİŞİ
Paralimpik Oyunlar, çeşitli engelli gruplarından sporcuların katıldığı çok sporlu etkinliktir. Orijinalindeki “paralympic” kelimesi; İngilizce, engelli anlamına gelen “paralyzed” ve “olympic” kelimelerinin birleşmesinden meydana gelir. Yaz ve Kış Paralimpik Oyunları o dönemki Olimpiyatların hemen ardından yapılır. Tüm Paralimpik Oyunları Uluslararası Paralimpik Komitesi tarafından yönetiliyor.
Paralimpik Oyunlar 1948’deki az sayıda II.Dünya Savaşı İngiliz eski askerlerinin toplanmasından 2008’de uluslararası ikinci büyük spor yarışması haline geldi. Paralimpik atletlerle Olimpiyatlarda yarışan atletler aynı şartlarda mücadele etmelerine rağmen Paralimpik Oyunlarla Olimpiyat Oyunları arasında büyük bir bütçe farkı bulunuyor. 1988 Seul Yaz Oyunları ve 1992 Albertville Kış Oyunlarından bu yana Paralimpik Oyunlar Olimpiyat Oyunları ile aynı tesislerde yapıldı.
Kış Oyunları
Kış Oyunları sporları
Alp disiplini
Biatlon
Kayaklı koşu
Tekerlekli sandalye körlingi
Kızak
Buz hokeyi