2023 CEV Avrupa Şampiyonası’nda Hollanda ve İtalya yarı finale yükseldi
2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final maçları bugün oynandı. Hollanda, Bulgaristan'ı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi. İtalya da Fransa'yı 3-0 mağlup ederek yarı final biletini aldı.
2023 CEV Avrupa Şampiyonası’nda Bulgaristan’ı 3-0 yenen Hollanda ile Fransa’yı aynı skorla geçen İtalya, yarı finale yükseldi.
2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda ilk çeyrek final maçları, bugün oynanan Bulgaristan-Hollanda ile İtalya-Fransa maçlarıyla başladı.
Organizasyonda çeyrek final maçında Bulgaristan ile karşılaşan Hollanda, rakibini 25-11, 25-13, 25-19’lık setlerle geçerek yarı finale yükseldi.
Günün diğer çeyrek final maçında ise İtalya rakibi Fransa’yı 25-14, 29-27 ve 25-13’lük setlerle 3-0 yenerek yarı finale adını yazdırmayı başardı. (AA)