30 yıllık tarihte bir ilk: İBBSK buz hokeyi takımı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün bu sezon başında kurulan kadınlar buz hokeyi takımı, başarılı sonuçlarıyla dikkat çekiyor. Takımda ayrıca Alara Lökbaş ve Dilara Lökbaş mücadele ediyor.

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Süper Lig'de mücadele eden İBBSK, sahasında konuk ettiği “Buz Korsanları” takımını 5-1 devirerek 3 puanın sahibi oldu.

İBB Kadın Buz Hokeyi takımı; 3 yabancı, 3 milli, 3 senkronize figür paten (artistik buz pateni) sporcusu ve genç sporcuları bünyesinde barındırıyor. Bu karşılaşmada İBBSK'nın kalesini 13 yaşındaki Erva Su Kanat korudu. Ayrıca İBB Kadın Buz Hokeyi takımında oynayan 3 milli sporcudan ikisinin kardeş olması da dikkat çeken bir başka hikaye. Kaptan Alara Lökbaş (23) ve kardeşi Dilara Lökbaş (22) yaşında…

GAZETEDEKİ HABERLE BAŞLAYAN MACERA

Abla Alara Lökbaş, annesinin bir gazetede gördüğü “yürüyebilen her çocuk kayabilir” haberi ile hayatlarına bu maceranın girdiğini şu sözlerle anlattı: “Annem, o yazı üzerine bizi buz pistine götürdü. Önce halk seanslarına katılıyorduk. Daha sonra bir kulüp aracılığıyla figür patene başladık. 3 yıl sonra da buz hokeyine başladık. 10 yaşından beri buz hokeyi oynuyorum.”

Dilara Lökbaş ise ilk bir yıl içinde pateni hiç sevmediğini, antrenörlerin “ablasından olur ama bundan olmaz” dediklerini hatırladığını; ancak şu an milli sporcu olduğunu hatırlatarak şakalaştıklarını ifade etti.

İBB KADINA VERİLEN ÖNEMİ ARTIRDI

Alara Lökbaş, İBB’nin kadın buz hokeyi takımı kurması hakkında, “İBB’nin kadın buz hokeyi takımı kurması ve bizim de bu bünyede yer almamız çok gurur verici. İBB, kadına verilen önemi artırdı. Bütün belediyelerden böyle bir destek bekliyorduk, İBB buna önayak oldu” derken kardeşi Dilara da “Belediyelerin bu tip adımlar atması çok önemli; sporun, buz hokeyinin gelişmesi; özellikle kadın sporcuların yetişmesi adına çok önemli. İBB de bunun öncülerinden oldu. Burada oynadığım için çok mutluyum. İlk kurulan her kulüp için şampiyon olmak zordur ama biz hedeflerimizi küçük tutmuyoruz. İBBSK'ya bir şampiyonluk kupası getirmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

ADRENALİN DOLU BİR SPOR

Sahadaki soğuk havayla nasıl mücadele ettiklerini de anlatan Dilara Lökbaş, “İzleyenler ve tribünler için çok soğuk geliyor. Hatta seyircinin az olmasında bunun da etkisi var. Biz, koruma ekipmanları giydiğimiz için üşümüyoruz. Ve adrenalin dolu bir spor yaptığımız için terliyoruz. Bazen kaskı çıkardığımızda kafamızdan buhar çıkıyor” dedi.

“HEP AYNI TAKIMDA OYNADIK”

Lökbaş kardeşlerin bu zamana kadar hep aynı takımda oynaması da öne çıkan konulardan biri. Aynı takımda oynamanın olumlu taraflarını anlatan Alara Lökbaş, “Kardeşimle hep aynı takımda oynadık. Kardeş olmamız ve yıllarca aynı takımda oynamamız tabii ki avantaj sağlıyor. Bu, skora da yansıyor. O forvet, ben defans oynuyorum. Benim nereye pas vereceğimi o çok iyi biliyor ya da ben onun nereye kayacağını çok iyi biliyorum. O düşünmeden bile ben onun ne yapmak istediğini anlıyorum, aynı şekilde kardeşim de beni anlıyor” şeklinde konuştu.

KARDEŞİMLE ÇOK TARTIŞIYORUZ

“Maç içinde hata yaptığınızda tartışma yaşıyor musunuz” sorusuna Dilara Lökbaş şu şekilde yanıtladı:

“Kardeşimle çok tartışıyoruz. Bunu saha içerisinde yapmamaya çalışıyoruz ama maalesef bazen oyuna, soyunma odasına, idmana bile yansıyor. Hatta evde de bu pozisyonları tartışıyoruz. O, savunmada bir hata yaptığında veya onun verdiği pası ben tutmadığımda büyük tartışmalar yaşıyoruz. Antrenörlerimiz araya giriyor; ama kardeş olduğumuz için bu tartışmalar bitince hiç yaşanmamış gibi oluyor. Bildiğiniz kardeş kavgaları diyebiliriz bunlara.”

KURTULMAYA ÇALIŞTĞI TOTEMLERİ VAR

Maç öncesi olsun soyunma odasında olsun hep aynı yere oturduğunu, başarılı olduğunda neler yaptıysa onları yaparak totem yaptığını belirten Alara Lökbaş, bu konuda kardeşinin çok fazla olduğunu söyleyerek topu ona bıraktı.

Forvet oyuncusu Dilara gülümseyerek rutin totemlerinden şöyle bahsetti:

“Benim çok totemim var. Gün içinde bile bir totem yapabiliyorum. Maç günü asla başkasının eşyasını kullanmam özellikle, başka bir oyuncununkini asla! Eşyasını kullandığım kişinin oyununun bana geçeceğine inanıyorum. Asla ve asla maç günü ve soyunma odasında muz yemem! Çorap totemim var. Uğurlu çoraplarımı şehir dışında unutsam bile bir şekilde getirtirim. Bir gün öncesinde o çorabı maçta giydiysem yıkar yine o çorabı giyerim!”

BEN DAHA HIRSLIYIM

23 yaşındaki Alara Lökbaş'a “Hanginiz daha çalışkan, hanginiz daha hırslısınız” sorusuna ise şöyle cevap verdi; “İkimiz de çok çalışkanız ama ben daha hırslıyım” cevabını verdi.

Başarılı iki sporcu da hedefleri arasında, “kadın buz hokeyini ileriye taşımanın, Milli Takım'ın seviyesini yukarıya çekmenin ve İBBSK ile şampiyonluk yaşamak” olduğunu açıklayarak sözlerini tamamladı.

KADINLARA POZİTİF AYRIMCILIK YAPIYORUZ

İBBSK Başkanı Fatih Keleş de müsabaka sonrası İstanbul Bülteni'ne konuştu. Alınan galibiyetten mutlu olduklarını söyleyen Keleş, “Buz hokeyi branşını çok önemsiyoruz. Uzun yıllardır da bu branşın içindeyiz. Buzun üzerinde hem kulübü hem de ülke sporunu temsil eden birçok sporcumuz var. Erkek takımımız var. Ama biz her branşta olduğu gibi buz hokeyinde de kadınların temsil edilmesi gerektiğini, onlara bu alanda da fırsat eşitliği tanınması gerektiğini düşünüyoruz. Bu çizgide yolumuza devam ediyoruz. Daha önce kadın atletizm ve halter takımı kurmuştuk takım sporları olarak. Kadın buz hokeyi takımını bu yıl hayata geçirmiş olduk. Başarılı bir takım kurduğumuza inanıyoruz. Süper Lig’de temsil ediyorlar bizi mutluyuz. İyi sonuç alıyorlar, keyif alıyorlar, buz hokeyini sevenlere de güzel müsabakalar izletiyorlar. Sporun her alanına destek vermek bizi çok mutlu ediyor. Bunu elimizden geldiğince bütçemiz doğrultusunda genişletmeye çalışıyoruz. Kadınlarımıza pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Bu zamana kadar biraz geri planda bırakılmış birçok branşı hayata geçirmeye çalışıyoruz. Çok iyi geri dönüşler alıyoruz. Bu da bizi daha da mutlu ve motive ediyor. Buz hokeyi dünyada ve Avrupa'da çok fazla ilgi gören bir spor dalı. Biz de Türkiye'de buz hokeyinin gelişmesi için olabildiğince sorunlara göğüs gererek branşa desteğimizi sürdüreceğiz.” (İstanbul Bülteni)