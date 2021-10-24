33. The Bodrum Cup sona erdi

Bu yıl rotasını orman yangınlarından etkilenen bölgelere çeviren The Bodrum Cup, Kissebükü-Bodrum Erol Ağan etabı ile beş günlük heyecan dolu yarış maratonunu tamamladı.

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Yarışmalar boyunca hem yangın alanlarının iyileştirilmesi hem de yangından etkilenen vatandaşlara destek olmak amacıyla çeşitli etkinliklerin düzenlendiği The Bodrum Cup, tam bir festival havasında geçti. Etaplar, rüzgarın elverişli olduğu anlarda kıyasıya mücadelelere sahne olarak hem yelkencilere hem izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Tamamlanan son etabın ardından Ağanlar Tersanesi'nde kurulan alanda ödül töreni yapıldı. Farklı kategorilerde ödüllerin verildiği organizasyonda The Bodrum Cup genel klasman birincisi Hızır 1, ikincisi Usta K, üçüncüsü ise Jasmin 1 oldu. Törenin ardından sahne alan Teoman, verdiği konserle 33. The Bodrum Cup'ın veda gecesinde katılımcılara unutulmaz bir akşam yaşattı.