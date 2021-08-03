400 metre engellide dünya rekoru kırıldı, Yasmani Copello gözyaşlarıyla veda etti | 2020 Tokyo

Kariyerindeki son Olimpiyat Oyunları'na katılan milli atlet Yasmani Copello, 400 metre engelli finalini altıncı olarak tamamladı. Yarışı birinci bitiren Norveçli Karsten Warholm olimpiyat rekorunu kırdı.

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Yasmani Copello Escobar, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nda erkekler 400 metre engelli finalinde 47.81lik derecesi ile 6’ncı oldu.

Olimpiyat Stadındaki elemelerde piste çıkan milli atlet Yasmani Copello, 400 metre engellide serisini 49 saniyeyle ikinci sırada tamamlayarak yarı finale kalmıştı. Yarı finalde 1’inci seride koşan Copello, 3’üncü olarak en iyi dereceden finalde koşmaya hak kazanmıştı.

Rio’da bronz madalya kazanan Yasmani, sabah seansında 400 metre engelli finalinde madalya için piste çıktı. 3’üncü kulvarda koşan Yasmani Copello, Norveçli Karsten Warholm’ün 45.94’le dünya rekorunu kırdığı yarışta 47.81 ile 6’ncı oldu.

Öte yandan bir önceki dünya rekoru da, 46.70’lik dereceyle yine Norveçli sporcuya aitti.

34 yaşındaki Yasmani Escobar Capello, son olimpiyat yarışı sonunda göz yaşlarını tutamadı. ”Evet, bu iyi. Bugün biraz problem vardı ama çok mutluyum. Çok teşekkürler Türkiye!” Biz teşekkür ederiz Yasmani! İyi ki varsın! pic.twitter.com/rEjncEuYqy — TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) August 3, 2021