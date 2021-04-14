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56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda kaza 

56'ncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun dördüncü etabı olan Alanya-Kemer parkurunun son 200 metresinde, bisikletlerin çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazada yaralanan 3 sporcu, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Güncellenme: 16:32, 14/04/2021
Spor HaberleriDiğer Sporlar
56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda kaza 

56’ncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda bugün dördüncü etap olan Alanya-Kemer parkuru koşuldu. Yarışın son 200 metresinde sporcular çarpıştı. Kazaya karışan bisikletlerdeki sporcular yola savruldu. Kazada 3 sporcu yaralandı.

Belçika’nın Alpecin-Fenix takımından Alman Alexander Krieger ile ABD’nin Wildlife Generation takımından ABD’li Noah Granigan son 150 metrede kaza yaptı. Sporcular için ambulans alana girdi. Tedavilerinin yapılmaları için kaza yapan sporcular Kemer Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

5. ETAP KEMER-ELMALI ARASINDA YAPILACAK

Olayı sıyrıklarla atlatan sporculara takım arkadaşları yardım ederken bazı yarışçılar da bisikletlerini sırtlarında taşıdı.

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun 5. etabı Kemer-Elmalı (Göğübeli) arasında yapılacak. Genel sıralamanın belirlenmesinde etkili olacak 160.3 kilometrelik bu etapta bisikletçiler, tırmanış gerçekleştirecek.

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Yayınlanma Tarihi:16:16,