56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda kaza 

56’ncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda bugün dördüncü etap olan Alanya-Kemer parkuru koşuldu. Yarışın son 200 metresinde sporcular çarpıştı. Kazaya karışan bisikletlerdeki sporcular yola savruldu. Kazada 3 sporcu yaralandı.

Belçika’nın Alpecin-Fenix takımından Alman Alexander Krieger ile ABD’nin Wildlife Generation takımından ABD’li Noah Granigan son 150 metrede kaza yaptı. Sporcular için ambulans alana girdi. Tedavilerinin yapılmaları için kaza yapan sporcular Kemer Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

5. ETAP KEMER-ELMALI ARASINDA YAPILACAK

Olayı sıyrıklarla atlatan sporculara takım arkadaşları yardım ederken bazı yarışçılar da bisikletlerini sırtlarında taşıdı.

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun 5. etabı Kemer-Elmalı (Göğübeli) arasında yapılacak. Genel sıralamanın belirlenmesinde etkili olacak 160.3 kilometrelik bu etapta bisikletçiler, tırmanış gerçekleştirecek.

56’ncı Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nda feci kaza

Finişe metreler kala yaşanan kazada 3 sporcu hastaneye kaldırıldı

Yarışçılar bisikletlerini sırtında taşıdı

4’üncü etabı kazanan isim Mark Cavendish oldu pic.twitter.com/EzVG6IoJuK — DHA Spor (@dhaspor) April 14, 2021