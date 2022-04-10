57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başladı

T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 207 kilometrelik Bodrum-Kuşadası etabıyla başladı.

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Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (Tour of Türkiye), 207 kilometrelik Bodrum-Kuşadası etabıyla start aldı. “Tarihe, Doğaya Saygı” Temasıyla gerçekleştirilen ve 14 ülkeden 25 takım ve toplam 167 sporcunun mücadele ettiği 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Bodrum'dan verilen start ile başladı. Sabah saatlerinde Bodrum Belediye Meydanı ve İskele Meydanı'nda yarış için son hazırlıklar yapıldı.

Bodrum Kalesi önünden startı verilen tarihi yarışa 25 takımdan 167 sporcu katıldı. Yarışlar öncesi halk oyunları oynandı. Halk oyunları gösterisinin ardından sporcular sahneye çıkarak takımlarının bulunduğu panoya imza atıp hatıra fotoğrafı çektirdi.

T.C Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü – Vali Bilal Şentürk, Muğla Valisi Orhan Tavlı, Muğla AK Parti Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu ve il protokolü tarafından yarışın startı birlikte verildi. 167 sporcu aynı anda pedal çevirirken, vatandaşlar o anlara alkışlarla destek verdi.

KITALARI BİRLEŞTİRECEK

6 WorldTour, 12 Pro ve 7 kıta takımının yer alıp dünyanın en önemli bisiklet takımlarından bazılarına ve dünyaca ünlü bisikletçilere ev sahipliği yapacak 8 etaplı organizasyonda bisikletçiler Bodrum’dan İstanbul’a 8 günde 1303 kilometre mesafe kat edecek.

Türkiye’nin en prestijli spor organizasyonları arasındaki tur dünyşe çapında 700 milyon kişiye ulaşacak. Bu yıl, “Tarihe, Doğaya Saygı” temasıyla düzenlenen, geçen yıl yangın felaketinin yaşandığı turizm cenneti Bodrum’dan başlayan yarışta pedallar, hem 1915 Çanakkale Köprüsü hem de 15 Temmuz Şehitler Köprüsünden geçerek Avrupayı Anadoluya bağlayacak. Yarışın şampiyonluk ödülleri NFT (Non-Fungible Token – Takas Edilemez/Benzersiz Jeton) formatında olacak.

1. Etap Yol Notları: Bodrum

Maviye ve Yeşile Doyacaksınız…

Turun startının verildiği Bodrum; şöhreti, denizi, koyları ve elbette tarihiyle harika bir destinasyon. Turizm alanındaki güzellikleriyle tüm dünyadan misafirlerini ağırlasa da tarihi önemini de kesinlikle atlamamak gerek. Bunların en başında elbette Bodrum Kalesi geliyor. 15. Yüzyılda inşa edilen kale, aynı zamanda içerisinde Bodrum Su Altı Arkeoloji Müzesi'ni de barındırıyor.

İlçenin farklı haftanın farklı günlerinde kurulan semt pazarlarını gezmek hem yerel tatları deneme hem de yerel insanlarla sohbet etme anlamında değerli. Bodrum, yemek konusunda zorluk çekmeyeceğiniz bir yer. İlçe merkezinde özellikle pizzacılar leziz tatlar sunarken, Sade Ege Mutfağı ya da Bağ Arası gibi restoranlar sizi farklı yemekler konusunda tatmin edecektir. Bodrum, hem kültürel hem de deniz deneyimlerinin en iyisini yaşamak isteyenler için mükemmel bir yer. Bodrum dünyanın Yedi Harikasından biri olan Halikarnas Mozolesi'ne ev sahipliği yapmasıyla ünlü bir Karya kenti olan Antik dönemlerin Halikarnas’ıydı. Bodrum’un doğal ortamı, günlük hayatın stresinden uzakta bir dinginlik ve huzur sunuyor. Tarihi ve kültürü keşfetmek için Bodrum yapımı ahşap bir guletle Mavi Yolculuk turuna çıkabilir, Bodrum’un begonvillerle dolu Arnavut kaldırımlı sokaklarından birini ziyaret edebilirsiniz.

Selçuk

Selçuk İzmir ilinin 30 ilçesinden biridir. İzmir'in en güney ilçesi olan Selçuk Aydın kara yolu üzerinde yer alır. İlçenin kuzeyinde Menderes ve Torbalı, Kuzeydoğusunda Tire ilçesi, doğusunda Germencik Güneyinde Kuşadası ve Söke, batısında ege denizi yer alır. 277 kilometrekare yüz ölçümüne sahip olan ilçe, 1 belde ve 9 köyden oluşmaktadır. Nüfusu 37.386 dır.

Selçuk eski adıyla Ayasulug 1304 yılında Aydınoğulları beyliği tarafından ele geçirilmiş, 1426 yılında Osmanlı topraklarına katılmıştır. 1914 yılında Ayasuluk olan adı Selçuk olarak değiştirilmiş ve kurtuluş savaşından sonra da Akıncılar adıyla anılan Selçuk 1957 yılında İzmir iline dahil edilmiş ve İlçe unvanını almıştır. Selçuk dünyanın en büyük açık hava müzelerinden biridir. Artemis tapınağı, Efes antik kenti, Meryem ana evi ve kilisesi, St Jean kilisesi, Selçuk Kalesi, İsabey camii, Yedi uyuyanlar, Bizans su kemerleri ve polilo su kemerleri bu açık hava müzesi içerisinde yer alır. Ayrıca Pamucak plajı ve Şirince köyü popüler kırsal turizm alanlarındandır. İlçenin ekonomisi öncelikle turizme dayalıdır. Sonrasında sırasıyla tarım ve hayvancılık gelir.

Zeytin, Üzüm, İncir, Narenciye (mandalina, şeftali, nar) başlıca tarım ürünleridir. Hayvanclık olarak küçükbaş hayvancılık ve büyükbaş hayvancılık yapılmaktadır. Orta büyüklükte bir sanayi sitesi vardır.

Kuşadası

Çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapmış, Bodrum gibi şöhreti bağlı bulunduğu şehri geçen Kuşadası'ndayız. Bisikletseverlerin de önemli rotalarına ev sahipliği yapan ilçe, sayısız tarihi noktalarıyla dikkat çekiyor. Zeus Mağarası, Öksüz Mehmet Paşa Kervansarayı, Andız Kulesi, Güvercin Adası. Gökyüzünün mavisinin Ege Denizi’yle buluştuğu, muhteşem gün batımlarının izlendiği denizi, güneşi, kumu, mavi bayraklı plajları, tarihi, kültürü, milli parkı, marinası, termal tesisleri, yöresel yemekleri ile her türlü turizm çeşidini ve aktivitelerini bünyesinde barındırıyor. Efes, Milet, Priene, Didyma, Aphrodisias gibi önemli antik kentlere yakınlığı, Kuşadası'nı, kültür ve tarihin yanı sıra deniz, kum ve güneşin tadını çıkarabileceğiniz önemli bir turistik cazibe merkezi haline getirmiştir.