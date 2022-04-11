57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun Selçuk-Alaçatı etabı başladı

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun (Tour of Türkiye) 2. etabı olan 158 kilometrelik Selçuk-Alaçatı etabı başladı.

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“Tarihe, Doğaya Saygı” Temasıyla gerçekleştirilen ve 14 ülkeden 25 takım olmak üzere toplam 167 sporcunun mücadele ettiği 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 2. etabının startı İzmir'in Selçuk ilçesinden verildi. 158 kilometre sürecek Selçuk-Alaçatı etabında pedal çeviren sporculara ise vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Dünya genelinde kıtalararası gerçekleşen ilk ve tek etaplı yol bisiklet yarışı olma özelliği taşıyan 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Dünya'nın en uzun asma köprüsü 1915 Çanakkale Köprüsü’nden geçerek Ege'den Trakya'ya ilerleyecek. Kıtalararası dev organizasyonun final etabı 17 Nisan Pazar günü İstanbul’da sona erecek.

KAPANACAK YOLLAR

Organizasyonun ikinci etabı kapsamında trafiğe kapanacak yollar şu şekildedir:

Efes Antik Kenti’nden başlayarak – Efes Alt Kapı Mevkii Sk. – Sabri Yayla Blv. (D515) – Seferihisar Selçuk Yolu – Yoncaköy Nation Cad. – Ahmetbeyli kavşak – Özdere İzmir Cad. – Mustafa Kemal Paşa Blv. – Meryem Ana Cad. – Ürkmez Cad. – Kuşadası Seferihisar Yolu Cad. – Kuşadası Cad. – İzmir Cad. – Seferihisar Cad. – Mithatpaşa Cad. – Mareşal Fevzi Çakmak Blv. – Çeşme Urla İzmir Asfaltı Cad. (D300) – Nuri Özbek Cad. – İçmeler Cad. – Çeşme Yolu Cad. (D300) – Çeşme Asfaltı Cad. – 2001 Sk. Kesişiminden “U” dönüşü – Çeşme Asfaltı Cad. – Alaçatı 11500 Sk. (Rıza Ertan) – Alaçatı Atatürk Blv. – İnönü Cad.

SELÇUK

Selçuk İzmir ilinin 30 ilçesinden biridir. İzmir'in en güney ilçesi olan Selçuk Aydın kara yolu üzerinde yer alır. İlçenin kuzeyinde Menderes ve Torbalı, Kuzeydoğusunda Tire ilçesi, doğusunda Germencik Güneyinde Kuşadası ve Söke, batısında ege denizi yer alır. 277 kilometrekare yüz ölçümüne sahip olan ilçe, 1 belde ve 9 köyden oluşmaktadır. Nüfusu 37.386 dır. Selçuk eski adıyla Ayasulug 1304 yılında Aydınoğulları beyliği tarafından ele geçirilmiş, 1426 yılında Osmanlı topraklarına katılmıştır. 1914 yılında Ayasuluk olan adı Selçuk olarak değiştirilmiş ve kurtuluş savaşından sonra da Akıncılar adıyla anılan Selçuk 1957 yılında İzmir iline dahil edilmiş ve İlçe unvanını almıştır.

Selçuk dünyanın en büyük açık hava müzelerinden biridir. Artemis tapınağı, Efes antik kenti,

Meryem ana evi ve kilisesi, St Jean kilisesi, Selçuk Kalesi, İsabey camii, Yedi uyuyanlar, Bizans

su kemerleri ve polilo su kemerleri bu açık hava müzesi içerisinde yer alır. Ayrıca Pamucak

plajı ve Şirince köyü popüler kırsal turizm alanlarındandır. İlçenin ekonomisi öncelikle turizme dayalıdır. Sonrasında sırasıyla tarım ve hayvancılık gelir. Zeytin, Üzüm, İncir, Narenciye (mandalina, şeftali, nar) başlıca tarım ürünleridir. Hayvanclık olarak küçükbaş hayvancılık ve büyükbaş hayvancılık yapılmaktadır. Orta büyüklükte bir sanayi sitesi vardır.