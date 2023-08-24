58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 8-15 Ekim’de başlıyor!

Dünyanın en önemli bisiklet yarışlarından biri olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 8-15 Ekim tarihleri arasında Türkiye'nin farklı şehirlerinde düzenlenecek. Dünyaca ünlü bisikletçiler, Alanya'dan İstanbul'a uzanan güzergâh boyunca nefes kesen bir mücadele sergileyecek.

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T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun 58’incisi, 8-15 Ekim 2023 tarihleri arasında düzenlenecek.

Uluslararası Bisiklet Birliği’nin (UCI) takviminde yer alan etaplı yol bisikleti yarışı olan 58’inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, dünyaca ünlü profesyonel takımların ve sporcuların katılımıyla 8 Ekim Pazar günü Alanya’dan başlayacak ve 15 Ekim Pazar günü İstanbul’da sona erecek.

1963 yılında Marmara Turu olarak başlayan ve 1966 yılında uluslararası nitelik kazanarak 1968 yılından itibaren Cumhurbaşkanlığı himayelerine alınan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (TUR), dünyaca ünlü bisiklet takımlarını Türkiye’nin doğal ve tarihi güzellikleri içinde ağırlamaya devam etmekte.

Türkiye Bisiklet Federasyonu, Türk bisikletinin gelişimine katkı sağlayan ve dünya bisikletinde önemli bir yeri ve marka değeri olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun, Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. yılında çok daha büyük bir coşku ve görkemle yapılması için hazırlıklarını sürdürmekte.

8 GÜN 8 ETAP

23-30 Nisan 2023 tarihlerinde planlanan ancak 6 Şubat deprem felaketi nedeniyle Uluslararası Bisiklet Birliği’nin destekleri ile ekim ayına ertelenen 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu; 8 gün, 8 etapta gerçekleşecek.

Alanya’dan Kemer’e, Kalkan’dan Fethiye’ye, Marmaris’ten Bodrum’a, Selçuk’tan Manisa ve İzmir’e uzanan güzergâh boyunca dünyaca ünlü bisikletçilerin mücadelesi izlenebilecek. 7. etap sonunda takımların İzmir’den İstanbul’a transferinin ardından, İstanbul Sultanahmet Etabı ile yarış sona erecek.

2023 PARKURU

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun 1.231,2 kilometrelik 2023 parkuru aşağıdaki gibi olacak:

1. Etap: 8 Ekim 2023 – Alanya – Antalya (134 km)

8 Ekim 2023 – Alanya – Antalya (134 km) 2. Etap: 9 Ekim 2023 – Kemer – Kalkan (165 km)

9 Ekim 2023 – Kemer – Kalkan (165 km) 3. Etap: 10 Ekim 2023 – Fethiye – Babadağ (102,9 km)

10 Ekim 2023 – Fethiye – Babadağ (102,9 km) 4. Etap: 11 Ekim 2023 – Fethiye – Marmaris (162,1 km)

11 Ekim 2023 – Fethiye – Marmaris (162,1 km) 5. Etap: 12 Ekim 2023 – Marmaris – Yalıkavak (180,5 km)

12 Ekim 2023 – Marmaris – Yalıkavak (180,5 km) 6. Etap: 13 Ekim 2023 – Bodrum – Selçuk (193,2 km)

13 Ekim 2023 – Bodrum – Selçuk (193,2 km) 7. Etap: 14 Ekim 2023 – Selçuk – Manisa – İzmir (159,8 km)

14 Ekim 2023 – Selçuk – Manisa – İzmir (159,8 km) 8. Etap: 15 Ekim 2023 – İstanbul – Sultanahmet (133,7 km)

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun lansmanı ise 12 Eylül Salı günü İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecektir.

MÜFTÜOĞLU: KITALARARASI BİR ŞÖLENE DÖNÜŞECEK

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu öncesinde düşüncelerini şu şekilde ifade etti:

“Nisan ayında düzenlemeyi planladığımız Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nu, 6 Şubat’ta yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle Uluslararası Bisiklet Birliği’nin olağanüstü destekleriyle UCI Ekim takvimine aldık. Bu zor dönemde UCI Başkanı David Lappartient ve Yönetim Kurulu’na Türk bisikleti adına çok teşekkür ederim. 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nu, 8-15 Ekim tarihleri arasında 8 gün boyunca 8 etapta doğaya, tarihe uzanan, kıtaları buluşturan bir parkur olarak kurguladık. Organizasyonu, Yönetim Kurulumuz ve teknik ekibimizle birlikte Türkiye Yüzyılı’nda büyük coşku ve görkemle düzenleyeceğiz. Üst düzey mücadelesi ve nefes kesen parkuruyla 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, kıtalararası bir bisiklet şölenine dönüşecek. Profesyonel yol bisikletinin kalbi Türkiye’de atacak. Ayrıca 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu kapsamında Eylül ayında İstanbul’da Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenleyeceğimiz basın lansmanımızda TUR 2023’e katılan takımları, yıldız sporcuları ve bisiklete değer katacak, ülkemizde bisiklet kültürünü geliştirecek projelerimizi paylaşacağız.”

TUR 2022, 190 615 MİLYON HANEYE ERİŞTİ

2022 yılında dünyaca ünlü bisikletçilerin kıtalararası mücadelesi, 190 ülkede milyonlarca kişi tarafından izlendi.

57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu; Amerika’dan Avrupa’ya, Afrika ve Ortadoğu’dan Asya ve okyanus ülkelerine kadar uzanarak 8 gün boyunca 190 ülkede ve 13 ayrı dilde 615 milyon haneye ulaştı. Türkiye’nin uluslararası en büyük projelerinden biri olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun televizyon prodüksiyonu; 80 kişilik ekip, 2 helikopter, 1 uçak, 4 motosikletli kamera ve büyük bir teknoloji ile dünya ekranlarına taşındı.

10-17 Nisan 2022 tarihleri arasında düzenlenen 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nu ulusal ve uluslararası 100’ün üzerinde medya mensubu takip etti. TUR öncesi, sırası ve sonrasında yapılan haberlerle toplam 8 bin 220 medya yansımasına ulaşan Tour of Türkiye, 236 milyon 224 bin 180 kişiye erişti.