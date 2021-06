95. Gazi Koşusu’nu jokey Ahmet Çelik ile Burgas kazandı

Türk yarışçılık tarihinin en büyüğü olan ve Mustafa Kemal Atatürk adına koşulan 95. Gazi Koşusu, İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda koşuldu. 2 bin 400 metre çim pistte koşulan ve 22 İngiliz safkanın mücadele ettiği Gazi Koşusu'nu, Sanem Kahraman'ın sahibi olduğu Burgas, jokey Ahmet Çelik ile kazandı.

Türk spor tarihinin hiç durmadan devam eden tek organizasyonu olan Gazi Koşusu'nu Burgas, jokey Ahmet Çelik ile kazanırken, Ahmet Çelik bu yarışı üst üste 7. kez kazanarak ulaşılması güç bir rekora imza attı. At sahibi Sanem Kahraman, Gazi Koşusu Kupası'nı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun elinden aldı. Jokey Ahmet Çelik'in plaketini ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu takdim etti.

AHMET ÇELİK’TEN TARİHİ BAŞARI

Burgas ile Gazi Koşusu'nda zafere uzanan jokey Ahmet Çelik, üst üste 7. Gazi Koşusu zaferine imza atarak ulaşılması güç bir rekor kırdı. 2015'te Renk, 2016'da Graystorm, 2017'de Piano Sonata, 2018'de Hep Beraber, 2019'da The Last Romance ve 2020'de de Call To Victory isimli safkanlarla üst üste 6 kez zafere uzanan Ahmet Çelik, Burgas'la birlikte kazandığı bu yarış sonucunda üst üste 7. zaferini elde etti. Daha önce hiçbir jokey üst üste bu kadar çok Gazi Koşusu yarışı kazanamadı.

Gazi Koşusu'nda birincilik ödülü 2 milyon 100 bin TL olarak belirlendi. Kazanan atın sahibi Sanem Kahraman; kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primiyle birlikte 3 milyon 134 bin TL kazanacak. Sanem Kahraman, eğer kazanan safkan Burgas'ın aynı zamanda yetiştiriciliğini de yapıyorsa, bu rakam 3 milyon 737 bin 850 TL'ye ulaşacak.

AHMET ÇELİK: MUTLU VE GURURLUYUM

95’inci Gazi Koşusu’nu 7’nci kez kazanma başarısı gösteren Ahmet Çelik, yarış sonrası açıklamalarda bulundu. Ahmet Çelik, “Yarışı üst üste7 kez kazanmanın çok büyük mutluluğunu yaşıyorum” dedi.

Ahmet Çelik, büyük bir başarı kazandığını söylerken, “Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen bu gururlu ve onur verici yarışı üst üste7 kez kazanmanın çok büyük mutluluğunu yaşıyorum. Artık emin bir şekilde konuşabilirim, bu rekor artık hiç kırılmayacak. Allah’ın izniyle yarışçılık camiası olduğu müddetçe Gazi Koşusu kesintisiz devam edecek. Ben bu rekorun bir daha kırılacağına inanmıyorum. 7 kez kazanmayı bir kenara bırakırsak, 7 sene üst üste bu yarışa katılmak bile herkese nasip olmuyor. Bunun için çok mutlu ve gururluyum. Kazanmak çok güzel. Her jokeyin bu gururu yaşamasını isterim” diye konuştu.

GAZİ KOŞUSU’NDA YARIŞAN ATLAR, SAHİPLER VE JOKEYLER

1 Anadolu Aslanı – G. Emre İçer – Mehmet Kaya

2 Brave Gladiator – Hakan Saner – Hüseyin Şimşek

3 Burgas – Sanem Kahraman – Ahmet Çelik

4 Fiero Mio – Muammer Kitapçı – Sadettin Boyraz

5 Giant Dream – Esra Atman – Mustafa Çiçek

6 Gülüm Osman – Haci İpek – Hışman Çizik

7 Just Unique – Ayşegül Kurtel – Ayhan Kurşun

8 Kafkas Beyi – Burhan Şen – Nurettin Şen

9 King Jackson – Serkan Aydın – Mertcan Çelik

10 Malkoçhan – Mehmet Cahit Malkoç – Akın Sözen

11 Mamba Forever – Lale Melek Atman – Halis Karataş

12 Megaloman – Adnan Türkoğlu – Kadir Tokaçoğlu

13 Overlord – Duygu Fatura – Tolga Yıldız

14 Real Runner – Melis Kurtel Emin – Gökhan Kocakaya

15 Red Luck – Alp Şemsettin Evcimen – Müslüm Çelik

16 Runner of Darkness – Murat Bayar – Vahdettin Kaplan

17 Skyline – Taylan Arslan – Barış Kurdu

18 Strong Legs – Sema Ulaş – Nevzat Avci

19 Turgutlu Efesi – Hakan Özcan – Onur Öztürk

20 Villager Song – Deniz Kurtel – Gökhan Gökçe

21 İllüzyon – Ahmet Kurt – Özcan Yıldırım

22 Break the Chain – Günsen Soyupak – Adem Aslan