A Milli Erkek Voleybol Takımı Avrupa ikincisi!

CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Finali'nde mücadele eden A Milli erkek Voleybol Takımı, Çekya'ya yenilerek üst üste üçüncü kez şampiyon olma şansını kaybetti.

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Hırvatistan'da düzenlenen CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Finali’nde A Milli Erkek Voleybol Takımı, Çekya’ya 3-1 yenilerek ikinci oldu.

Milli Takımımız, Milletler Ligi'nde yer alabilmek için Challenge Kupası'nda mücadele edecek. ‘Filenin Efeleri’, 2019 ve 2021’de turnuvayı şampiyon olarak tamamlamıştı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hırvatistan'da düzenlenen CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Finalinde Çekya'ya yenilerek ikinci olan A Milli Erkek Voleybol Takımı için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Hırvatistan’ın Varazdin kentinde düzenlenen CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Final’inde, Çekya'ya yenilerek ikinci olan A Milli Erkek Voleybol Takımımızı kutluyorum. Finalde mücadele ederek ülkemize heyecan yaşatan milli voleybolcularımızın başarısında emeği olanlara teşekkür ediyorum. Gelecekte katılacağı organizasyonlarda da güzel sonuçlar elde edeceklerine inandığım A Milli Erkek Voleybol Takımımıza başarılar diliyorum.”