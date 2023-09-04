A Milli Kadın Voleybol Takımı: 2023 CEV Avrupa Şampiyonası zaferi ve Sırbistan’la final rövanşı

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, CEV Avrupa Şampiyonası’nda Sırbistan'ı yenerek altın madalyanın sahibi oldu. 2019'da yaşanan hüsranın ardından, 2023'te tarihi bir rövanşla zaferi kazandık. Şimdi gözler olimpiyat eleme maçlarında!

Sozcu.com.tr

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Türkiye bir kez daha Filenin Sultanları'nı alkışlıyor. Takım sporlarındaki en başarılı branşımız yine tarih yazdı…

A Milli Kadın Voleybol Takımı, dört ülkenin ev sahipliğinde düzenlenen CEV Avrupa Şampiyonası'nın Brüksel'deki finalinde, Sırbistan ile karşılaştı. Ay-Yıldızlılar, üst üste dördüncü finaline çıkan Dünya Şampiyonu unvanlı rakibiyle 2015'ten itibaren tüm kıta turnuvalarında karşılaşmış, 2019'daki final dahil hiç kazanamamıştı. Gelenek bu kez değişti.

VARGAS-BOSKOVIC DÜELLOSU

Milliler, gurbetçilerin de desteğini arkasına alıp evinde gibi oynadı. Boskovic-Vargas düellosuna sahne olan karşılaşmayı kazananı ve şampiyonu, karar seti belirledi. 15-13'lük skor, Türkiye'nin tarihi zaferini ilan etti.

İki olimpiyattaki en iyi derecesi beşincilik olan; beş Dünya Şampiyonası'nda ise altıncılıktan yukarıya çıkamayan Sultanlar'ın zaferi ile Türkiye; takım sporlarında A Milli Takım seviyesinde en büyük başarısına üçüncü Avrupa finalinde ulaştı.

YİNE VOLEYBOL

2000'li yıllardan itibaren adeta sınıf atlayan Türk voleybolu, 2023'ü de boş geçmedi. Filede kulüplerimizin 27 uluslararası kupası bulunuyor (kadın 24, erkek 3). Bu rakam basketbolda 13 (erkek 8, kadın 5); futbolda ise (Galatasaray ile) 2. A Milli seviyede de Türkiye, voleyboldaki üst düzey turnuvalarda toplam 10 kez kürsüye çıkarken bu rakam basketbolda 4, futbolda ise 1.

TEŞEKKÜRLER SANTARELLİ

Filenin Sultanları, Daniele Santarelli ile katıldığı ilk organizasyonda şampiyon oldu. İlk kez bu turnuvada altın madalya kazanan Santarelli, Türkiye ile Avrupa Şampiyonası'nda mutlu son gördü.

42 yaşındaki başarılı antrenör; Hırvatistan ile Avrupa Ligi'nde iki gümüş; Sırbistan ile Milletler Ligi'nde bronz ve Dünya Şampiyonası'nda (2022) altın kazanmıştı.

İNTİKAMI AYNEN ALDIK

Sırbistan ile son 5 Avrupa Şampiyonası'nın hepsinde karşılaştık. Tüm maçları kaybettik. Beşinci karşılaşmada gülen biz olduk. 2019'da Ankara'daki finali 3-2, son seti de 15-13 kaybetmiştik. Sırplardan rövanyı 4 yıl sonra aynı şekilde aldık. Öte yandan, son şampiyon İtalya'yı yenen Hollanda üçüncü oldu.

TARİHE GEÇEN KADRO

NO İSİM YAŞ BOY POZ KULÜP 1 Gizem Örge 30 1.70 Libero Fenerbahçe 2 Simge Ş. Aköz 32 1.68 Libero Eczacıbaşı 3 Cansu Özbay 27 1.82 Pasör VakıfBank 4 Melissa Vargas 24 1.94 Çapraz Fenerbahçe 5 Ayça Aykaç 27 1.75 Libero VakıfBank 6 Kübra Akman 29 1.98 Orta THY 7 Hande Baladın 26 1.89 Smaçör Eczacıbaşı 11 Derya Cebecioğlu 23 1.85 Smaçör VakıfBank 12 Elif Şahin 22 1.90 Pasör Eczacıbaşı 14 Eda Erdem Dündar 36 1.88 Orta Fenerbahçe 18 Zehra Güneş 24 1.96 Orta VakıfBank 19 Aslı Kalaç 28 1.85 Orta Fenerbahçe 22 İlkin Aydın 23 1.83 Smaçör Galatasaray 99 Ebrar Karakurt 24 1.95 Çapraz Lok. Klaningrad

BAŞANTRENÖR: Daniele Santarelli (42)

20 YILLIK SENDROM BİTTİ

Türk voleybolu A Milli seviyede yıllardır final sendromu yaşıyordu. 2003'teki Avrupa ikinciliği ile başlayan süreçte Ay-Yıldızlılar, hep altın madalya hasreti çekti. Bu özlem 2023'te ilk olarak FIVB Milletler Ligi şampiyonluğu ile son buldu. Avrupa Şampiyonası'ndaki altın madalya ile seri sürdü.

SIRA OLİMPİYATTA

Filenin Sultanları, CEV Avrupa Şampiyonası ile defteri kapatmadı. Sırada olimpiyatlar var. Ay-Yıldızlılar, 16-24 Eylül'de düzenlenecek FIVB Olimpiyat Eleme Turnuvası'na katılacak.

Paris 2024 için 24 takım 8'erli 3 grupta mücadele edecek. Türkiye; Japonya'daki B Grubu'nda Brezilya (5), Japonya (8), Belçika (13), Bulgaristan (16), Arjantin (19), Porto Riko (23) ve Peru (29) ile karşılaşacak. 3 eleme grubunda ilk 2 sırayı alan takımlar, doğrudan olimpiyat vizesi alacak.

Oyunlara gidecek diğer 5 takım, FIVB Dünya Sıralaması'na ve kıtalara göre belirlenecek. Filenin Efeleri'nin olimpiyat elemeleri de yine Japonya'da, 30 Eylül-8 Ekim'de.

GALİBİYET SERİSİ

TURNUVA RAKİP TUR SKOR Milletler Ligi Tayland Grup 3-0 Milletler Ligi Brezilya Grup 3-0 Milletler Ligi Hırvatistan Grup 3-0 Milletler Ligi İtalya Çeyrek Final 3-0 Milletler Ligi ABD Yarı Final 3-1 Milletler Ligi Çin Final 3-1 Avrupa Şampiyonası İsveç Grup 3-0 Avrupa Şampiyonası Azerbaycan Grup 3-0 Avrupa Şampiyonası Çekya Grup 3-1 Avrupa Şampiyonası Yunanistan Grup 3-0 Avrupa Şampiyonası Almanya Grup 3-0 Avrupa Şampiyonası Belçika Son 16 3-1 Avrupa Şampiyonası Polonya Çeyrek Final 3-0 Avrupa Şampiyonası İtalya Yarı Final 3-2 Avrupa Şampiyonası Sırbistan Final 3-2

41 KERE VARGAS!

Resmi maçlardaki galibiyet serisini 15 maça çıkaran, en son 28 Haziran'da Japonya'ya yenilen Milliler'in ilk devşirmesi Melissa Vargas, finale 41 sayıyla damgasını vurdu ve en değerli oyuncu ‘MVP' seçildi.

TÜRKİYE SOKAĞA DÖKÜLDÜ

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın tarihi başarısına tanıklık etmek için binlerce kişi alanlara koştu.

Kurulan dev ekranlardan maç coşkuyla izlendi. Beşiktaş-Sivas ve Ankaragücü- Fenerbahçe maçlarında da tribünler finali takip etti. Karşılaşma sonrası da sokaklarda sevinç kutlamaları yapıldı.