A Milli Kadın Voleybol Takımı: 2023 CEV Avrupa Şampiyonası zaferi ve Sırbistan’la final rövanşı
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, CEV Avrupa Şampiyonası’nda Sırbistan'ı yenerek altın madalyanın sahibi oldu. 2019'da yaşanan hüsranın ardından, 2023'te tarihi bir rövanşla zaferi kazandık. Şimdi gözler olimpiyat eleme maçlarında!
Türkiye bir kez daha Filenin Sultanları'nı alkışlıyor. Takım sporlarındaki en başarılı branşımız yine tarih yazdı…
A Milli Kadın Voleybol Takımı, dört ülkenin ev sahipliğinde düzenlenen CEV Avrupa Şampiyonası'nın Brüksel'deki finalinde, Sırbistan ile karşılaştı. Ay-Yıldızlılar, üst üste dördüncü finaline çıkan Dünya Şampiyonu unvanlı rakibiyle 2015'ten itibaren tüm kıta turnuvalarında karşılaşmış, 2019'daki final dahil hiç kazanamamıştı. Gelenek bu kez değişti.
VARGAS-BOSKOVIC DÜELLOSU
Milliler, gurbetçilerin de desteğini arkasına alıp evinde gibi oynadı. Boskovic-Vargas düellosuna sahne olan karşılaşmayı kazananı ve şampiyonu, karar seti belirledi. 15-13'lük skor, Türkiye'nin tarihi zaferini ilan etti.
İki olimpiyattaki en iyi derecesi beşincilik olan; beş Dünya Şampiyonası'nda ise altıncılıktan yukarıya çıkamayan Sultanlar'ın zaferi ile Türkiye; takım sporlarında A Milli Takım seviyesinde en büyük başarısına üçüncü Avrupa finalinde ulaştı.
YİNE VOLEYBOL
2000'li yıllardan itibaren adeta sınıf atlayan Türk voleybolu, 2023'ü de boş geçmedi. Filede kulüplerimizin 27 uluslararası kupası bulunuyor (kadın 24, erkek 3). Bu rakam basketbolda 13 (erkek 8, kadın 5); futbolda ise (Galatasaray ile) 2. A Milli seviyede de Türkiye, voleyboldaki üst düzey turnuvalarda toplam 10 kez kürsüye çıkarken bu rakam basketbolda 4, futbolda ise 1.
TEŞEKKÜRLER SANTARELLİ
Filenin Sultanları, Daniele Santarelli ile katıldığı ilk organizasyonda şampiyon oldu. İlk kez bu turnuvada altın madalya kazanan Santarelli, Türkiye ile Avrupa Şampiyonası'nda mutlu son gördü.
42 yaşındaki başarılı antrenör; Hırvatistan ile Avrupa Ligi'nde iki gümüş; Sırbistan ile Milletler Ligi'nde bronz ve Dünya Şampiyonası'nda (2022) altın kazanmıştı.
İNTİKAMI AYNEN ALDIK
Sırbistan ile son 5 Avrupa Şampiyonası'nın hepsinde karşılaştık. Tüm maçları kaybettik. Beşinci karşılaşmada gülen biz olduk. 2019'da Ankara'daki finali 3-2, son seti de 15-13 kaybetmiştik. Sırplardan rövanyı 4 yıl sonra aynı şekilde aldık. Öte yandan, son şampiyon İtalya'yı yenen Hollanda üçüncü oldu.
TARİHE GEÇEN KADRO
|NO
|İSİM
|YAŞ
|BOY
|POZ
|KULÜP
|1
|Gizem Örge
|30
|1.70
|Libero
|Fenerbahçe
|2
|Simge Ş. Aköz
|32
|1.68
|Libero
|Eczacıbaşı
|3
|Cansu Özbay
|27
|1.82
|Pasör
|VakıfBank
|4
|Melissa Vargas
|24
|1.94
|Çapraz
|Fenerbahçe
|5
|Ayça Aykaç
|27
|1.75
|Libero
|VakıfBank
|6
|Kübra Akman
|29
|1.98
|Orta
|THY
|7
|Hande Baladın
|26
|1.89
|Smaçör
|Eczacıbaşı
|11
|Derya Cebecioğlu
|23
|1.85
|Smaçör
|VakıfBank
|12
|Elif Şahin
|22
|1.90
|Pasör
|Eczacıbaşı
|14
|Eda Erdem Dündar
|36
|1.88
|Orta
|Fenerbahçe
|18
|Zehra Güneş
|24
|1.96
|Orta
|VakıfBank
|19
|Aslı Kalaç
|28
|1.85
|Orta
|Fenerbahçe
|22
|İlkin Aydın
|23
|1.83
|Smaçör
|Galatasaray
|99
|Ebrar Karakurt
|24
|1.95
|Çapraz
|Lok. Klaningrad
BAŞANTRENÖR: Daniele Santarelli (42)
20 YILLIK SENDROM BİTTİ
Türk voleybolu A Milli seviyede yıllardır final sendromu yaşıyordu. 2003'teki Avrupa ikinciliği ile başlayan süreçte Ay-Yıldızlılar, hep altın madalya hasreti çekti. Bu özlem 2023'te ilk olarak FIVB Milletler Ligi şampiyonluğu ile son buldu. Avrupa Şampiyonası'ndaki altın madalya ile seri sürdü.
SIRA OLİMPİYATTA
Filenin Sultanları, CEV Avrupa Şampiyonası ile defteri kapatmadı. Sırada olimpiyatlar var. Ay-Yıldızlılar, 16-24 Eylül'de düzenlenecek FIVB Olimpiyat Eleme Turnuvası'na katılacak.
Paris 2024 için 24 takım 8'erli 3 grupta mücadele edecek. Türkiye; Japonya'daki B Grubu'nda Brezilya (5), Japonya (8), Belçika (13), Bulgaristan (16), Arjantin (19), Porto Riko (23) ve Peru (29) ile karşılaşacak. 3 eleme grubunda ilk 2 sırayı alan takımlar, doğrudan olimpiyat vizesi alacak.
Oyunlara gidecek diğer 5 takım, FIVB Dünya Sıralaması'na ve kıtalara göre belirlenecek. Filenin Efeleri'nin olimpiyat elemeleri de yine Japonya'da, 30 Eylül-8 Ekim'de.
GALİBİYET SERİSİ
|TURNUVA
|RAKİP
|TUR
|SKOR
|Milletler Ligi
|Tayland
|Grup
|3-0
|Milletler Ligi
|Brezilya
|Grup
|3-0
|Milletler Ligi
|Hırvatistan
|Grup
|3-0
|Milletler Ligi
|İtalya
|Çeyrek Final
|3-0
|Milletler Ligi
|ABD
|Yarı Final
|3-1
|Milletler Ligi
|Çin
|Final
|3-1
|Avrupa Şampiyonası
|İsveç
|Grup
|3-0
|Avrupa Şampiyonası
|Azerbaycan
|Grup
|3-0
|Avrupa Şampiyonası
|Çekya
|Grup
|3-1
|Avrupa Şampiyonası
|Yunanistan
|Grup
|3-0
|Avrupa Şampiyonası
|Almanya
|Grup
|3-0
|Avrupa Şampiyonası
|Belçika
|Son 16
|3-1
|Avrupa Şampiyonası
|Polonya
|Çeyrek Final
|3-0
|Avrupa Şampiyonası
|İtalya
|Yarı Final
|3-2
|Avrupa Şampiyonası
|Sırbistan
|Final
|3-2
41 KERE VARGAS!
Resmi maçlardaki galibiyet serisini 15 maça çıkaran, en son 28 Haziran'da Japonya'ya yenilen Milliler'in ilk devşirmesi Melissa Vargas, finale 41 sayıyla damgasını vurdu ve en değerli oyuncu ‘MVP' seçildi.
TÜRKİYE SOKAĞA DÖKÜLDÜ
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın tarihi başarısına tanıklık etmek için binlerce kişi alanlara koştu.
Kurulan dev ekranlardan maç coşkuyla izlendi. Beşiktaş-Sivas ve Ankaragücü- Fenerbahçe maçlarında da tribünler finali takip etti. Karşılaşma sonrası da sokaklarda sevinç kutlamaları yapıldı.