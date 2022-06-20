A Milli Kadın Voleybol Takımı, Güney Kore’yi mağlup etti: 3-1

A Mili Kadın Voleybol Takımı, Voleybol Milletler Ligi 8. maçında Güney Kore'yi 3-1 mağlup etti.

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A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki dördüncü ve son maçında Güney Kore'yi 3-1 mağlup etti. Filenin Sultanları, bu sonucun ardından Milletler Ligi'nde ikinci haftayı 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ile tamamladı.

Güney Kore karşısında Millilerimizde Ebrar 17 sayıyla en skorer isim olurken; ona Zehra 15, Derya 12, Hande ve Eda 10, Meryem 4, Cansu 3, Tuğba ve Elif 2 sayıyla katkı sağladı.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Milletler Ligi'nin üçüncü haftasında 29 Haziran-2 Temmuz 2022 tarihlerinde Kanada, ABD, Japonya ve Hollanda ile mücadele edecek. Millilerimiz, üçüncü hafta karşılaşmalarını Kanada'nın Calgary şehrinde oynayacak.

SALON : Nilson Nelson

: Nilson Nelson HAKEMLER : Ivaylo Ivanov (Bulgaristan), Zsolt Tibor Mezoffy (Macaristan)

: Ivaylo Ivanov (Bulgaristan), Zsolt Tibor Mezoffy (Macaristan) TÜRKİYE : Cansu, Tuğba, Zehra, Ebrar, Derya, Beyza, Ayça (L) (Bahar, Hande, Meliha, Elif, Meryem)

: Cansu, Tuğba, Zehra, Ebrar, Derya, Beyza, Ayça (L) (Bahar, Hande, Meliha, Elif, Meryem) GÜNEY KORE : Dahyeon, Hye Seon, Sohwi, Hoyoung, Heejin, Jeongah, Dahye (L) (Yerim, Hyemin, Minkyoung)

: Dahyeon, Hye Seon, Sohwi, Hoyoung, Heejin, Jeongah, Dahye (L) (Yerim, Hyemin, Minkyoung) SETLER : 20-25, 25-13, 25-19, 25-15

: 20-25, 25-13, 25-19, 25-15 SÜRE: 101 dakika (29′,23′,27′,22′)