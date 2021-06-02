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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi’nde 6’da 6 yaptı

İtalya'nın Rimini şehrinde devam eden Milletler Ligi'nde mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, 6'ncı maçında Çin'i 25-15, 25-13 ve 25-21'lik setlerle 3-0 mağlup ederek 6'da 6 yaptı.

Güncellenme: 19:09, 02/06/2021
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi’nde 6’da 6 yaptı

Millilerde Ebrar 17, Meliha 14, Eda 13, Hande 10, Kübra 7, Naz 3, Tuğba 1’er sayıyla oynadı. Filenin Sultanları, Milletler Ligi’nin 3üncü haftasına, 6 Haziran Pazar günü oynayacağı Tayland maçıyla başlayacak.

SALON: Rimini

HAKEMLER: Anderson Caçador (Brazilya), Denny Francisco Cespedes Lassi (Dominik Cum.)

ÇİN: Duan Fang, Wang Yuanyuan, Yao Di, Liu Yanhan, Gao Yi, Li Yao, Li Lin (L), (Mengjie Wang (L), Liu Xiaotong)

TÜRKİYE: Naz, Meliha, Kübra, Ebrar, Hande, Eda, Ayça (L), (Tuğba, Cansu, Meryem)

SETLER: 15-25, 2325, 21-25

SÜRE: 1 saat 36 dk

Dominik Kadın Meryem pazar Tayland