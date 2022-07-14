A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi’nde yarı finale çıktı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi Finalleri'nde Taylan'ı 3-1 yenerek yarı finale yükseldi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Milletler Ligi'nin son yarı finalisti Filenin Sultanları oldu. Çeyrek finallerin son maçının kazananı, Tayland'ı 3-1'lik set üstünlüğü ile mağlup eden Türkiye, ayrıca son yarı finalist oldu.

Yarı finalin ilk maçı Türkiye ile İtalya arasında 16 Temmuz'da Ankara Spor Salonunda oynanacak.

Ankara Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada ay-yıldızlılar, maça istediği gibi başlayamadı. Milliler, servis karşılama ve servis hataları nedeniyle uzun süre dengede giden ilk seti 25-23 kaybetti. İlk setteki sorunlarını ikinci sette çözen Filenin Sultanları, oyuna ağırlığını koydu ve 25-15’lik skorla ikinci seti hanesine yazdırarak karşılaşmaya denge getirdi.

Üçüncü seti başa baş giden karşılaşmada ay-yıldızlılar, daha sonra hücum ve blokta üstünlüğü ele aldı. Milliler, Hande Baladın’ın etkili oyunu ve üst üste gelen sayılarla seti 25-18 kazandı.

Dördüncü seti de çekişmeli geçen karşılaşmada A Milli Takım, son bölüme 24-20 önde girdi ve Zehra Güneş’in maç sayısıyla Tayland’ı 3-1 yenerek yarı finale yükseldi.

Salon: Ankara Spor Salonu

Hakemler: Myoi Sumie (Japonya), Rene Karina Noemi (Arjantin)

Türkiye: Cansu Özbay, Hande Baladin, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, Saliha Şahin, Eda Erdem Dündar (Şebnem Simge Aköz, Elif Şahin, Meryem Boz, Meliha İsmailoğlu

Tayland: Guedpard Pornpun, Moksri Cahtchu-on, Bundesak Jarasporn, Kokram Pimpichaya, Kongyot Ajcharaporn, Bamrungsuk Hattaya (Pannoy Piyanut, Boonlert Tichaya, Pairoj Supattra, Janthawisut Sasipapro, Sooksod Thanacha, Manajki Sirima

Setler: 23-25, 25-15, 25-18, 25-21

Süre: 101 Dakika (25, 27, 23, 26)