A Milli Kadın Voleybol Takımı Olimpiyatlarda Çin’i devirdi ve tarih yazdı

Filenin Sultanları, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ilk maçında son olimpiyat şampiyonu Çin’le karşı karşıya geldi. Müthiş bir başlangıç yapan Filenin Sultanları, son şampiyon Çin’i set vermeden 3-0 gibi net bir skorla yendi. Milliler, ilk seti 21-25, ikinci seti 14-25 ve son seti 14-25 kazandı. Milliler bir sonraki maçta İtalya ile karşı karşıya gelecek.

Millilerde Ebrar Karakurt 18 sayıyla yızdızlaşırken, Eda Erdem Dündar 13, Zehra Güneş 11, Hande Baladın 10, Meliha İsmailoğlu 4, Cansu Özbay ise 3 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Ay yıldızlılar, olimpiyat oyunlarındaki ikinci maçında 27 Temmuz Salı günü İtalya ile karşılaşacak. Mücadele TSİ 10.25’te başlayacak.



‘DÜNYANIN EN ELİT SPORCULARI ARASINDASINIZ’

Maçın ardından açıklamalarda bulunan takım kaptanı Eda Erdem Dündar şu ifadeleri kullandı; “Sahanın her alanında üstün olan taraf bizdik, hak eden taraf da bizdik. Kızlara ilk olarak şunu söyledim: ‘Oraya gittiğimizde nasıl bir ortamda olduğumuzu çok iyi anlayacaksınız çünkü artık siz de dünyanın en elit sporcuları arasındasınız.’ İlk yaptığım iş, onlara çıktıkları seviyeyi hatırlatmaktı.”

ÇİN – TÜRKİYE: 0-3

1. Set: 21-25

2. Set: 14-25

3. Set: 14-25

İLK 6’LAR:

ÇİN: Yuan XY, Zhu T, Gong, Zhang, Ding, Yan N, Wang

TÜRKİYE: Cansu Özbay, Hande Baladin, Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem (Kaptan), Zehra Güneş, Ebrar Karakurt

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın yer aldığı B Grubu’nda son olimpiyat şampiyonu Çin’le birlikte ABD, Arjantin, İtalya ve Rusya yer alıyor. Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda ev sahibi Japonya’nın da bulunduğu A Grubu’nda ise; Sırbistan, Brezilya, Dominik Cumhuriyeti, Kenya ve Güney Kore mücadele edecek.