ABD Açık tek bayanlar şampiyonu Emma Raducanu

ABD Açık finalinde Kanadalı Leylah Fernandez'i 6-4 ve 6-3 yenerek ilk Grand Slam şampiyonluğunu kazanan İngiliz Emma Raducanu tarih yazdı.

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ABD Açık finalinde İngiliz Emma Raducanu Kanadalı Leylah Fernandez’i 2-0 yenerek ilk Grand Slam şampiyonluğunu kazandı. Dünya sıralamasında 150. sırada olan İngiliz raket setleri 6-4 ve 6-3 aldı. Dünya sıralamasında 150. sıradaki bir raketin ilk kez şampiyon olduğu turnuvada 18 yaşındaki Raducanu rakibine set vermedi.

5 YAŞINDA TENİSE BAŞLADI

Romanyalı bir baba ve Çinli bir annenin çocuğu olarak Toronto, Kanada’da dünyaya gelen Raducanu, iki yaşında Londra’ya taşındı ve beş yaşında tenis oynamaya başladı. 2018’de profesyonel oldu ve junior seviyesinde ilk 20’ye girdi.

TESADÜF DEĞİL

■ Üç Uluslararası Tenis Federasyonu şampiyonluğu kazandı.

■ WTA turnuvasının ilk çıkışını Haziran 2021’de Nottingham’daki çim saha etkinliğinde yaptı.

■ Temmuz 2021’de Wimbledon’da Grand Slam ana berabere çıkışını yaptığında öne çıktı. Turnuvaya dünya 338. sırada joker olarak girdikten sonra dördüncü tura yükseldi.

■ Ağustos 2021’de Chicago’daki WTA 125K etkinliğinin finaline ulaştı.

■ Üç eleme turunda da düz set galibiyetler aldıktan sonra 2021 ABD Açık ana çekilişine katılmaya hak kazandı.

■ Virginia Wade’in 1968’deki zaferinden bu yana ABD Açık’ı kazanan ve Wade’in 1977’de Wimbledon’ı kazanmasından bu yana Grand Slam şampiyonluğu kazanan ilk İngiliz kadın oldu.

■ ABD Açık’ı kazandıktan sonra Pazartesi günü dünya sıralamasında 24. sıraya yükselmesi ve Johanna Konta’nın 310 haftalık İngiliz kadın saltanatını sona erdirmesi bekleniyor.

ŞAMPİYONLUK YOLU

İlk tur: Stefanie Voegele’yi (İsviçre) 6-2 6-3 yendi

İkinci tur: Shuai Zhang’ı (Çin) 6-2 6-4 yendi

Üçüncü tur: Sara Sorribes Tormo’yu (İspanya) 6-0 6-1 yendi

Dördüncü tur: Shelby Rogers’ı (ABD) 6-2 6-1 yendi

Çeyrek final: 11-Belinda Bencic’i (İsviçre) 6-3 6-4 yendi

Yarı final: 17-Maria Sakkari’yi (Yunanistan) 6-1 6-4 yendi

ERKEKLERDE FİNAL BUGÜN

ABD Açık Tenis Turnuvası’nın tek erkekler finalinde bugün Sırp Novak Djokovic ile Rus Daniil Medyedev karşılaşacak.