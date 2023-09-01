ABD Açık’ta Carlos Alcaraz üçüncü tura çıktı
ABD Açık'ın son şampiyonu Carlos Alcaraz, turnuvada üçüncü turun kapılarını araladı. Medvedev ve Pegula'nın da kazandığı bu heyecanlı turnuvada, sonuçlar taraftarları şaşırtmaya devam ediyor.
Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık’ta tek erkeklerin 1 numaralı seribaşı İspanyol Carlos Alcaraz, üçüncü tura çıktı.
ABD Açık’ın son şampiyonu Alcaraz, New York kentinde düzenlenen turnuvada Güney Afrikalı Lloyd Harris ile karşılaştı.
Rakibini 6-3, 6-1 ve 7-6’lık setlerle 3-0 yenen İspanyol tenisçi, üçüncü turda Büyük Britanyalı Daniel Evans ile eşleşti.
3 numaralı seribaşı Rus Daniil Medvedev, Avustralyalı Christopher O’Connell’i 6-2, 6-2, 6-7 ve 6-2’lik setlerle turnuva dışında bıraktı.
8 numaralı seribaşı Andrey Rublev de Fransız Gael Monfils’i 6-4, 6-3, 3-6 ve 6-1’lik setlerle geçti.
PEGULA VE JABEUR, ÜÇÜNCÜ TURDA
Tek kadınlarda ABD’li Jessica Pegula (3 numaralı seribaşı), Rumen Patricia Maria Tig’e karşı oynadığı ikinci tur mücadelesini 6-3 ve 6-1’lik setlerle 2-0 kazandı.
Geçen yılın finalisti Ons Jabeur (5) ise, Çek Linda Noskova’yı 7-6, 4-6 ve 6-3’lük setlerle 2-1 mağlup etti. (AA)