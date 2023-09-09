ABD Açık’ta erkekler finalinde Djokovic ile Medvedev karşılaşacak

Novak Djokovic ile Daniil Medvedev, 2021'de olduğu gibi ABD Açık'ta bir kez daha finalde karşı karşıya gelecek.

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Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık’ta, 2023’ün en heyecanlı finallerinden biri yaşanacak. Turnuvanın 12. gününde oynanan yarı final maçlarının ardından, 2021 şampiyonu Daniil Medvedev ve kariyerinin 24. grand slam şampiyonluğunu hedefleyen Novak Djokovic, finalde karşı karşıya gelecek.

Rus Medvedev, 2022 şampiyonu Carlos Alcaraz’ı 3 saat 19 dakika süren mücadelenin ardından 3-1 mağlup ederek final biletini aldı. Medvedev, turnuvada 2021’deki şampiyonluğunun rövanşını alırken, üst üste ikinci kez ABD Açık’ta şampiyonluk mücadelesi verecek.

Diğer yarı finalde ise Djokovic, turnuvada ilk kez yarı finale kalan Ben Shelton’ı 3-0 mağlup etti. Djokovic, bu galibiyetle grand slam kariyerindeki 36. finaline yükseldi.

Sırp tenisçi, ABD Açık’ta ise 10. kez finalde olacak. Djokovic, 2011, 2015, 2018, 2019 ve 2021 yıllarında turnuvayı kazanmıştı.

Medvedev ve Djokovic arasındaki final, 10 Eylül Pazar günü TSİ 23.00’te başlayacak. (AA)