ABD Açık’ta geri sayım! Teniste son grand slam turnuvası başlıyor

Teniste sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık, bu yılki 141.’siyle bugün TSİ 18.00’de New York kentinde başlayacak. Turnuvada toplam 57,5 milyon Dolar ödül dağıtılacak.

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Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık’ta heyecan başlıyor… Bu yıl 141.’si düzenlenen tenis turnuvası TSİ 18.00’deki ilk karşılaşma ile başlayacak, iki hafta kadar sürecek heyecan 12 Eylül tarihlerinde oynanacak tek erkekler finaliyle sona erecek.

2021 ABD Açık, New York'ta ABD Tenis Birliği Billie Jean King Ulusal Tenis Merkezi ev sahipliğinde 30 Ağustos – 12 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

FEDERER VE NADAL YOK

Roger Federer ve Rafael Nadal, sakatlıkları nedeniyle üst üste ikinci kez ABD Açık'ta mücadele edemeyecek. 2004-2008 yıllarında üst üste beş kez bu turnuvayı kazanan 40 yaşındaki Roger Federer, son yıllarda kortlardan uzak kalmasına sebep olan dizinden üçüncü kez ameliyat olacak. İsviçreli spor efsanesi Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, “Gerçekçiyim, bu yaşta bir ameliyat daha olup dönmenin zor olacağını biliyorum ancak yapılması gereken bu, çünkü tam anlamıyla sağlıklı olmak istiyorum” demişti. Bu yıl sakatlığı nedeniyle yalnızca beş turnuvada yer alabilen Federer, son olarak Wimbledon'a çeyrek finalde veda etti.

35 yaşındaki Rafael Nadal'ın da ayağındaki sakatlık nedeniyle ABD Açık'ı kaçıracağı ve sezonu kapattığı netleşti. Geçen yılki turnuvanın şampiyonu Dominic Thiem de bileğindeki sakatlık nedeniyle organizasyona katılamayacak. 27 yaşındaki Avusturyalı tenisçi, 2020 ABD Açık finalinde Alexander Zverev'i mağlup ederek ilk Grand Slam zaferini yaşamıştı.

SERENA ABD AÇIK’I KAÇIRACAK

Kadınlarda Serena Williams, bu seneki Wimbledon'ı yarıda bırakmasına sebep olan hamstring sakatlığı nedeniyle ABD Açık'ı kaçıracak. Bu sezon yalnızca altı turnuvada oynayan 39 yaşındaki tenisçi, teklerdeki 24. Grand Slam zaferini kazanarak bu alanda Margaret Court'a ait rekoru egale etmek istiyor. Serena Williams son Grand Slam zaferini 2017'de Avustralya Açık'ta elde etti.

TÜRKİYE’Yİ CEM İLKEL TEMSİL EDİYOR

ABD Açık elemeleri final turunda dünya 192 numarası Çek raket Jiri Lehecka'yı 7-6 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup eden Cem İlkel kariyerinde ilk kez ana tabloda mücadele etmeye hak kazandı. Daha önce milli tenisçilerimiz Marsel İlhan 2009, 2011, 2015'te, Çağla Büyükakçay 2016 ve İpek Soylu 2017'de ABD Açık'ta ana tabloda mücadele etmişti.

DJOKOVİC TARİHE GEÇMEK İÇİN MÜCADELE EDECEK

Novak Djokovic, 2021 ABD Açık’a, “En fazla grand slam turnuvası kazanan erkek tenisçi” rekorunu kırmak ve aynı yıl içinde dört büyük turnuvada da şampiyonluğa ulaşan 3. erkek tenisçi olmak için çıkacak. Grand slam kariyerindeki 21. kupasını kovalayacak Sırp raket, bunu başarması halinde Federer ve Nadal ile paylaştığı “En fazla grand slam turnuvası kazanan erkek tenisçi” rekorunu kıracak.

Bu sezon Avustralya Açık, Fransa Açık ve Wimbledon’ı kazanan 34 yaşındaki raket, ABD Açık’ta da mutlu sona ulaşması halinde tarihte ender görülen bir başarıya imza atacak.

Djokovic, aynı yıl içinde 4 grand slam turnuvasında da şampiyonluğa uzanan tarihteki 3. erkek tenisçi olarak kayıtlara geçecek. Erkeklerde

bunu başaran ilk isim 1938’de ABD’li Don Budge oldu. Avustralyalı Rod Laver da 1962 ve 1969’da tüm grand slam turnuvalarını kazandı.

BÜYÜK PARA ÖDÜLÜ

ABD Açık'ta geçen senenin aksine, bu kez tribünlerde tam kapasite seyirci alınacak. 12 yaş üstündeki kişilerin en az bir doz aşı olduğunu kanıtlaması istenirken, kapalı alanlar dışında maske takma zorunluluğu ise olmayacak. Bu yıl tek kadınlar ve tek erkekler şampiyonlarına verilen ödül, 3 milyondan 2,5 milyon dolara geriledi, toplam ödül ise 57,5 milyon dolara yükseldi.