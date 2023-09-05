ABD Açık’ta Sabalenka, Zheng ile; Medvedev, Rublev ile çeyrek finalde

New York'ta devam eden ABD Açık turnuvasında Aryna Sabalenka ve Daniil Medvedev, adlarını çeyrek finale yazdırdı. Geceyi aydınlatan maçlar, turnuvanın seyrini değiştiriyor.

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Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık’ta kadınların 2 numaralı seribaşı Aryna Sabalenka ile erkeklerin 3 numaralı seribaşı Daniil Medvedev, çeyrek finale çıktı.

New York kentinde düzenlenen turnuvaya, 8. gün akşam seansındaki maçlarla devam edildi.

Tek kadınlarda bu yılın Avustralya Açık şampiyonu Belaruslu Sabalenka, 13 numaralı seribaşı Daria Kasatkina ile karşılaştı. 75 dakika süren maçta rakibini 6-1 ve 6-3’lük setlerle 2-0 yenen Sabalenka, son 8 raket arasına kaldı.

Turnuvada geçen yıl final oynayan 5 numaralı seribaşı Tunuslu Ons Jebur, 23 numaralı seribaşı Çinli Qinwen Zheng’e 6-2 ve 6-4’lük setlerle 2-0 yenilerek elendi.

Kariyerinde ilk kez bir grand slam çeyrek finaline çıkan Zheng, Sabalenka ile eşleşti.

MEDVEDEV VE ZVEREV, ÇEYREK FİNALDE

Tek erkeklerde 3 numaralı seribaşı ve 2021 şampiyonu Rus Daniil Medvedev, 13 numaralı seribaşı Avustralyalı Alex de Minaur’u 2-6, 6-4, 6-1 ve 6-2′ lik setlerle 3-1 mağlup etti.

Medvedev, çeyrek finalde vatandaşı ve 8 numaralı seribaşı Andrey Rublev ile karşılaşacak.

12 numaralı seribaşı Alexander Zverev de 6 numaralı seribaşı İtalyan Jannik Sinner’i 6-4, 3-6, 6-2, 4-6 ve 6-3’lük setlerle 3-2 yenerek çeyrek finalde son şampiyon Carlos Alcaraz’a rakip oldu. (AA)