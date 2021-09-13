ABD Açık’ta şampiyon Medvedev

ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkekler finalini Rus Medvedev kazandı. Medvedev bu yıl üç önemli turnuvayı kazanan Novak Djokovic'i tamamı 6-4 biten 3 seti de alarak şampiyon oldu.

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New York’ta Arthur Ashe Stadyumu’ndaki tek erkekler finalinde kupayı Rus Medvedev kaldırdı.

Bu yıl Avusturalya, Fransa ve Wimbledon Açık’ı kazanan Djokovic’i her üç seti de 6-4 alarak 3-0’la geçen 25 yaşındaki Medvedev, şimdiye kadar tek erkeklerde kupayı alan üçüncü Rus oyuncu olarak tarihe geçti.

Dünyanın sıralamasının bir numaralı raketi 34 yaşındaki Sırp Djokovic, 1969’daki Rod Laver’dan bu yana, aynı yıl Avusturalya, Fransa ve Wimbledon Açık tenis turnuvalarından sonra ABD Açık’ı da kazanan oyuncu olmak istiyordu.