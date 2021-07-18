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ABD’de büyük panik! Maç esnasında silahlı saldırı

ABD'de Washington Nationals ile San Diego Padres arasında oynanan beyzbol maçı, karşılaşma oynandığı esnada gerçekleştirilen silahlı saldırı sonrasında tatil edildi. Sosyal medyada paylaşılan videolar yaşanan paniği gözler önüne serdi.

Güncellenme: 14:51, 18/07/2021
Spor HaberleriDiğer Sporlar

ABD'nin Washington DC kentinde Washington Nationals ile San Diego Padres arasında Nationals Park'ta oynanan beyzbol maçı silahlı saldırı sebebiyle tatil edildi. Müsabaka anında yapılan anonsun ardından mücadele durduruldu ve seyircilerden maçın oynandığı Nationals Park stadını boşaltmaları istendi.

WBRZ-TV’nin sabah haberleri sunucusu Dana DiPiazza, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yaşanan paniği gözler önüne serdi. DiPiazza, paylaşımında silahlı saldırı sonrası taraftarların tribündeki koltukların altına saklandıklarını, helikopterlerin de stadyumun çevresinde tur attığını yazdı.

Washington DC polisi yaptığı açıklamada, Nationals Park stadının dışında 2 kişinin vurulduğunu duyururken, soruşturmanın devam ettiğini açıkladı. Yerel polis sosyal medyadan yayımladığı mesajda, “Ateşli silahla yaralananlar tedavileri için bölgedeki hastanelere gönderildi” ifadelerini kullandı. Polis kaynakları tarafından doğrulanmamakla beraber yerel basın 2'si hastaneye kaldırılmış olan 4 kişinin ateşli silahla yaralandığı bilgisini paylaştı.

ALTI EL SİLAH SESİ

Washington Nationals beyzbol takımının sosyal medya hesabı, San Diego Padres maçı sırasında Nationals Park'ta bulunan üçüncü üs kapısı dışında bir silahlı saldırının rapor edildiği aktarıldı. İnternette ortaya çıkan videolarda dışarıdan gelen yaklaşık 6 el silah sesinden sonra seyircilerin stadyumu boşalttığını görüldü.

Tatil edilen Washington Nationals-San Diego Padres müsabakası bugün oynanacak.

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Yayınlanma Tarihi:14:26,