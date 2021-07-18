ABD’de büyük panik! Maç esnasında silahlı saldırı

ABD'nin Washington DC kentinde Washington Nationals ile San Diego Padres arasında Nationals Park'ta oynanan beyzbol maçı silahlı saldırı sebebiyle tatil edildi. Müsabaka anında yapılan anonsun ardından mücadele durduruldu ve seyircilerden maçın oynandığı Nationals Park stadını boşaltmaları istendi.

WBRZ-TV’nin sabah haberleri sunucusu Dana DiPiazza, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yaşanan paniği gözler önüne serdi. DiPiazza, paylaşımında silahlı saldırı sonrası taraftarların tribündeki koltukların altına saklandıklarını, helikopterlerin de stadyumun çevresinde tur attığını yazdı.

#BREAKING There are reports of an active shooter near Nationals Park in Washington DC Fans are taking cover under seats Helicopters are now circling the stadium More updates to come #DCnews #Nationals #BreakingNews pic.twitter.com/z8rYo5B0uf — Dana DiPiazza (@danawbrz) July 18, 2021

Washington DC polisi yaptığı açıklamada, Nationals Park stadının dışında 2 kişinin vurulduğunu duyururken, soruşturmanın devam ettiğini açıkladı. Yerel polis sosyal medyadan yayımladığı mesajda, “Ateşli silahla yaralananlar tedavileri için bölgedeki hastanelere gönderildi” ifadelerini kullandı. Polis kaynakları tarafından doğrulanmamakla beraber yerel basın 2'si hastaneye kaldırılmış olan 4 kişinin ateşli silahla yaralandığı bilgisini paylaştı.

ALTI EL SİLAH SESİ

Washington Nationals beyzbol takımının sosyal medya hesabı, San Diego Padres maçı sırasında Nationals Park'ta bulunan üçüncü üs kapısı dışında bir silahlı saldırının rapor edildiği aktarıldı. İnternette ortaya çıkan videolarda dışarıdan gelen yaklaşık 6 el silah sesinden sonra seyircilerin stadyumu boşalttığını görüldü.

Breaking: Initial reports of a shooting outside the Third Base Gate at Nationals Park in Washington, DC. Announcers are urging fans to leave the stadium. pic.twitter.com/XnZ4tzL1kK — PM Breaking News (@PMBreakingNews) July 18, 2021

Tatil edilen Washington Nationals-San Diego Padres müsabakası bugün oynanacak.