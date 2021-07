ABD’de büyük panik! Maç esnasında silahlı saldırı

ABD'nin Washington DC kentinde Washington Nationals ile San Diego Padres arasında Nationals Park'ta oynanan beyzbol maçı silahlı saldırı sebebiyle tatil edildi. Müsabaka anında yapılan anonsun ardından mücadele durduruldu ve seyircilerden maçın oynandığı Nationals Park stadını boşaltmaları istendi.

WBRZ-TV’nin sabah haberleri sunucusu Dana DiPiazza, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yaşanan paniği gözler önüne serdi. DiPiazza, paylaşımında silahlı saldırı sonrası taraftarların tribündeki koltukların altına saklandıklarını, helikopterlerin de stadyumun çevresinde tur attığını yazdı.

#BREAKING

There are reports of an active shooter near Nationals Park in Washington DC

Fans are taking cover under seats

Helicopters are now circling the stadium

More updates to come #DCnews #Nationals #BreakingNews pic.twitter.com/z8rYo5B0uf

— Dana DiPiazza (@danawbrz) July 18, 2021