ABD’li yüzücü Anita Alvarez havuzda bilincini kaybetti! İnanılmaz sahneler…

Budapeşte'de düzenlenen serbest solo yüzme finali aksiyon filmlerini aratmayacak bir kurtarma operasyonuna sahne oldu. ABD'li yüzücü Anita Alvarez bilincini kaybedince suyun dibine battı. Hayatını kurtaran antrenörü Andrea Fuentes oldu...

Sozcu.com.tr

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Amerikalı yüzücü Anita Alvarez, Budapeşte’de düzenlenen Dünya Şampiyonası’nda yarıştığı sırada bilincini kaybedince korku dolu anlar yaşandı. Nefes kesen anlara sahne olan olayda, Alvarez’in hayatını cankurtaranlar değil, antrenörü kurtardı.

Senkronize yüzücü Alvarez, tek bayanlar yarışmasının finalinde mücadele ettiği sırada bilincini kaybedip havuzun dibine battı. ABD’li yüzünün antrenörü Andrea Fuentes durumu fark edince suya atladı ve cankurtaranların bakışları içinde ismi açıklanmayan bir adamın yardımıyla sporcusunu güvenli bir yere taşıdı.

İLK KEZ OLMUYOR

Havuzdan çıkartıldıktan kısa bir süre sonra bilinci yerine gelen Alvarez’e ilk müdahale yapılırken alınan bilgilere göre durumu iyiye gidiyor. Bu, Alvarez’in yaşadığı ilk olay değil. ABD’li yarışmacı, Barselona’daki Olimpiyat elemeleri etkinliği sırasında yine baygınlık geçirmiş ve antrenörü Fuentes yardımına gitmişti.

Korkunç olay sonrası konuşan Fuentes, “Çok büyük bir korkuydu. Cankurtaranlar bir şey yapmadığı için suya atlamak zorunda kaldım. Korktum çünkü nefes almadığını gördüm. Ama şimdi çok iyi. Anita daha iyi durumda” ifadelerini kullandı.

Amerika yüzme takımı, Alvarez’in baygınlığı sonrası büyük üzüntü yaşarken havuz etrafında birbirlerine sarılarak teselli ettikleri görüldü.

“YÜZME DİĞERLERİNDEN FARKLI DEĞİL”

Daha sonra Instagram hesabından bir açıklama yayınlayan Fuentes, “Anita iyi. Doktorlar tüm hayati organları kontrol etti ve her şey normal. Nabız, oksijen, şeker seviyesi, kan basıncı, vs… Her şey yolunda” dedi.

Yüzmenin zorlayıcı bir spor olduğuna dikkat çeken Fuentes, “Bazen bu sporun yüksek dayanıklılık gerektirdiğini unutuyoruz. Maraton, bisiklet, kros… Hepimiz bazı sporcuların bitiş çizgisine ulaşamadığı ve diğerlerinin oraya ulaşmalarına yardımcı olduğu görüntüler gördük. Bizim sporumuz diğerlerinden farklı değil. Sadece havuzda sınırları zorluyoruz” şeklinde konuştu.