ABD’nin yaşayan en hızlı kadını Sha’Carri Richardson uyuşturucu testine yakalandı

Yeteneği sayesinde ‘yeni Flo-Jo’ olarak adlandırılan ABD’li atlet Sha’Carri Richardson, yapılan testte esrar içtiği belirlenince Tokyo Olimpiyatları’nda mücadele etme şansını kaybetmek üzere… Reuters kaynakları, Amerika’nın en hızlı kadını olan Sha’Carri Richardson’ın Olimpiyat denemeleri sırasındaki uyuşturucu testinde başarısız olduğunu doğruladı.

Eğer test sonucu onaylanırsa, 21 yaşındaki Richardson ABD takımından çıkartılacak. Yani 23 Temmuz’da başlaması planlanan Tokyo 2020 Oyunları’nda kadınlar 100 metrede yarışma şansını kaybedecek. Test sonuçları hakkında henüz bir açıklama yapmayan Richardson, Perşembe öğleden sonra Twitter hesabından ‘Ben insanım’ yazarak skandalla ilgili yorum yaptı.

Richardson geçen ay Oregon’da 100 metreyi 10.64 saniyede koşarak herkesi büyülemiş ancak, hızını artırmaya neden olan arka rüzgar sebebiyle bu derece geçersiz sayılmıştı. 90 dakika sonra ters rüzgarla 100 metreyi 10.86 saniyede bitiren Richardson, Tokyo Olimpiyatları’na katılma hakkı elde etmişti.

3 AYDAN 4 YILA KADAR MEN CEZASI…

Richardson’ın ceza alması durumunda Jenna Prandini’nin Tokyo Olimpiyatları’nda yarışması muhtemel seçenekler arasında. Prandini, Richardson’ın kazandığı 100 metre yarışını dördüncü olarak tamamlamıştı. Esrar, 1 Ocak’tan beri Dünya Anti-Doping Ajansı tarafından ‘kötüye kullanım maddesi’ olarak sınıflandırıldı. Bunu kullanmanın cezası, sporcular için dört yıla kadar men getirebilir. Eğer sporcu, kullandığı uyuşturucunun performansına fayda sağlamadığını kanıtlayabilirse, cezası üç aya kadar inebilir. Richardson esrar kullanımının koşma yeteneğini geliştirmediğine dair kanıt sunsa da, Tokyo Olimpiyatları’na katılamayacağı anlamına geliyor.

SON 10 YILIN EN HIZLISIYDI

10 Nisan 2021’de 100 metreyi 10.72 saniyede koşan Richardson, son 10 yılda Amerikalı kadın atletler arasında en hızlı dereceyi elde etmişti. Richardson, bu sonuçla ABD’deki en hızlı aktif sporcu unvanını da almıştı. Aynı zamanda şimdiye kadar bir kadın atletin en hızlı altıncı ve tüm ABD’li atletler arasındaki en hızlı dördüncü isim olmayı başarmıştı.

Richardson’ın inanılmaz atletik becerisi, ikonik koşucu Florence ‘Flo-Jo’ Griffith Joiner ile kıyaslanmasına neden oldu. Geçen ay Vogue dergisindeki bir yazıda, Richardson ve Flo-Jo arasındaki benzerlikler ve iki sporcunun yaşadığı zorluklar karşılaştırılmıştı. Flo-Jo 1988 Seul Olimpiyatları’nda 100 metre, 200 metre ve bayrak yarışında altın madalya kazandıktan sonra atletizm megastarı oldu. Eylül 1998’de uykusunda epileptik nöbet geçirdikten sonra 38 yaşında hayatını kaybetti. Flo-Jo, 1998 yarışları öncesinde formundaki hızlı iyileşme nedeniyle performans arttırıcı ilaç kullanmakla suçlanmıştı. Ancak yarışıken yapılan tüm uyuşturucu testlerinden geçmişti.