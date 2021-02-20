Ahmet Ertekin, EGO Spor’a imza attı! İnşaattan ringlere transfer oldu

SÖZCÜ / Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, inşaatlarda çalışarak ailesinin geçimini sağlayan Avrupa ve Türkiye Muaythai Şampiyonu Batmanlı Ahmet Ertekin’i EGO Spor bünyesine kattı. Yavaş tarafından Ankara’ya davet edilen 20 yaşındaki milli sporcu, EGO Spor ile sözleşme imzaladı. Yavaş, Antalya’da kazandığı Avrupa ve Türkiye Muaythai şampiyonlukları sonrasında salgın nedeniyle hem spor salonlarının kapanması hem de müsabakaların durdurulması üzerine memleketi Batman'a dönmek zorunda kalan Ertekin'i EGO Spor bünyesine kazandırdı.

“SALGINDAN DOLAYI MEMLEKETİME DÖNDÜM, İNŞAATLARDA ÇALIŞMAK ZORUNDA KALDIM”

Genç milli sporcunun spora devam etme hayali Yavaş'ın devreye girmesiyle EGO Spor ile gerçek oldu. EGO Spor çatısı altında çok sevdiği muaythai sporuna devam edebileceğini belirten Ahmet Ertekin, “Spor hayatıma 16 yaşında Antalya’da başladım. 4 yılda Avrupa ve Türkiye şampiyonlukları kazandım. Pandemiden dolayı memleketim Batman’a dönmek zorunda kaldım. Bu süreçte bazı zorluklarla karşılaştım ve inşaatlarda çalışmak zorunda kaldım. Kendimden küçük 8 kardeşim var. Aileme de destek olmam gerekiyordu” dedi.

“ÜLKEMİZDE SPORU BIRAKMAK ZORUNDA BIRAKAN NİCE MİLLİ SPORCU VAR”

Ertekin, açıklamasına şu sözlerle devam etti:

“Ulusal basında benimle ilgili bir haber yapılınca Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş görmüş ve bu konuda bana destek olmak istemiş. Ülkemizde kendini gösteremeyen ve sporu bırakmak zorunda kalan nice milli sporcu var. Ankara’da Mansur başkanımızın desteğiyle ilerlemek bana nasip oldu. Artık ringde sadece rakibime odaklanabileceğim. Yakın zamanda Dubai’de gerçekleştirilecek dünya şampiyonasında madalya kazanarak Mansur başkanıma teşekkür etmek istiyorum.”

“TÜRK BAYRAĞINI DÜNYA ŞAMPİYONALARINDA ZİRVEYE ÇIKARTACAKTIR”

EGO Spor Kulübü’nün 32 branş ve 8 bin sporcusuyla faaliyet gösterdiğini, sporcu sayısıyla da dünyanın en büyük 3 kulübünden birisi olduğunu ifade eden EGO Spor Başkanı Akın Hondoroğlu ise, “Kulübümüz bünyesinde Ahmet kardeşimiz gibi mağduriyet yaşayan nice sporcuyu Türk sporuna kazandırmaya çalışıyoruz. Ahmet kardeşimizi de bu üstün çabası ve özverisinden dolayı Batman’dan Ankara’ya getirme kararı aldık. Ahmet Ertekin bundan sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Spor çatısı altında Türk Bayrağını dünya şampiyonalarında zirveye çıkartıp, İstiklal Marşımızı söyletecektir” dedi.