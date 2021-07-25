Aile boyu şampiyonlar… Türk atletizminin kalbi onlarla çarpar

AHMET Yaşar (58)… Türk atletizminin unutulmaz isimlerinden. 1500 metre Türkiye rekorunun sahibi, aynı zamanda tekstil mühendisi… Fatma Yaşar (51)… Bulgaristan Atletizm Milli Takımı'nda yıllarca orta ve uzun mesafe yarışmalarında ülkesini temsil eden, aynı zamanda elektrik mühendisi olan başarılı bir sporcu. Şampiyon anne-babanın kızları da şampiyon… 18 yaşındaki Ezgi Yaşar ve 24 yaşındaki Meltem Yaşar, bugüne dek 100'e yakın kupa ve madalya kazandı; Türk atletizminin gururu oldular. Bodrum'da ailesi ile tatilde bulunan ve kızlarının antrenörlüğünü yapan Ahmet Yaşar, SÖZCÜ HaftaSonu'na konuştu.

YARIM ASIRDIR VARIM

“YAKLAŞIK yarım asırdır Türk atletizminin içindeyim. İleri gitmeyi bırakın olduğumuz yerde bile saymıyoruz. Devşirme atletlerle başarılı bir görünüm çizsek de kendimizi kandırıyoruz. Atletizmin gerçekleri bunlar değil. Bizler, çocuklarımıza ve geleceğin atletlerine önce ahlaklı ve dürüst spor yapmayı öğretiyoruz. Ardından gelen başarılarla çok daha iyi şartlarda atletizm yapabilmelerini sağlamak için ABD'nin çeşitli üniversitelerinde atletizm bursu veren kurumlarla temasa geçiyoruz.”

BURS ALIYORLAR

“ŞU anda Türkiye'den bu bursları kazanan 300 metre engellide Selma Karaaslan, yüksek atlama Türkiye rekortmeni Ali Eren Ünlü, 110 metre

engellide Tibet Sancak ve uzun mesafe koşucusu Ceren Yılmaz var. Bu çocuklarımız ABD üniversitelerinde hem en iyi eğitimi alacak hem de

en iyi şartlarda atletizm yaparak Türk atletizmine katkıda bulunacak. Yeni yıldızların daha iyi koşullarda spor yapmalarını amaç edindik.”

EZGİ YAŞAR KİMDİR?

İSTANBUL'DAKi Amerikan Lisesi 12. sınıf öğrencisi ve Momentum Spor Kulübü'nün lisanslı sporcusu olan 18 yaşındaki Ezgi Yaşar ise 800, 1500 metre ve 4×400 metre bayrak yarışlarında elde ettiği derecelerle Türk atletizminde adını duyurdu. Ezgi Yaşar da Toledo Üniversitesi'nin atletizm için verdiği burs barajını geçerek ABD'de hem öğrenim görme hem de atletizm yapma olanağı buldu.

‘OLANAKLAR YETERLİ DEĞİL’

“DÜZENLi antrenman yapmam ve art arda gelen başarılı sonuçlar, eğitime olumlu bir şekilde yansıdı. Tabii atletizmde ablam ile birlikte bu yönde başarılı olmamızın en büyük nedeni anne ve babamın geçmişte iyi bir sporcu, şu anda ise iyi birer antrenör olmaları yatıyor. Türkiye'de atletizme yönelen kız sporcu sayısı ne yazık ki yeterli değil. Çünkü atletizmde kız çocuklarına tanınan olanaklar yeterli değil. Bu nedenle lise ve üniversite yıllarından sonra atletizme devam eden kadın sporcu sayımız yok denilecek kadar az ancak ablam ve ben, Türk atletizmini dünya şampiyonalarında en iyi şekilde temsil etmek için elimizden geleni yapacağız.”

SADECE 500 KIZ ATLETİZM YAPIYOR

Türkiye’de sporun akordunun bir türlü yapılamadığını ve organize olunmakta güçlük çekildiğini çünkü atletizm başta olmak üzere birçok spor dalının siyaset kurbanı olduğunu belirten anne Fatma Yaşar şunları kaydetti: “Yine de eski atlet anne-baba olarak çocuklarımıza spor eğitimi ve kültürü içerisinde yetiştirmekten ve onların elde ettiği başarılarla gurur duyuyoruz.”

‘BUNUN ADI BAŞARI DEĞİL’

”DÜŞÜNÜN 16-17 milyonluk İstanbul'da düzenli atletizm yapan kız çocuğu sayısı sadece 200 civarında. Türkiye genelinde bu sayı 500'ü geçmez. Spor, sanat ve ilimde gelişmeyen ülkelerin bireyleri de kendilerini geliştiremiyorlar. Atletizme uzun vadeli yatırım, plan yapılmadıkça, Anadolu'da atletizm yapan sporcu ve pist sayısını, antrenör sayısını artırmadıkça, milyon dolarlar vererek getirilen yabancı sporcularla bir süre daha kendimizi aldatır dururuz ama bunun adı başarı olmaz.”

‘ÇOCUKLARA SAHİP ÇIKIYORUZ’

“BU nedenle sadece kızlarımız değil, ellerinden tuttuğumuz her bir çocuğumuzu atletizm sporu ile birlikte eğitimlerine de sahip çıkmak için yoğun gayret gösteriyoruz. Eşimle birlikte atletizm sayesinde ulusal ve uluslararası alanda birçok güzel dostluklar edindik, atletizm sayesinde evlendik. Gelen başarılar ise mutluluğumuzu artırıyor.”

MELTEM YAŞAR KİMDİR?

İSTANBUL Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. Sınıf öğrencisi ve İstanbul Momentum Spor Kulübü'nün lisanslı sporcusu 24 yaşındaki milli atlet Meltem Yaşar 800-1500-3000 metre ve kros yarışmalarında defalarca Türkiye şampiyonu oldu. Elde ettiği başarılar nedeniyle ABD'nin Ohio eyaletindeki Toledo Üniversitesi'nde yüzde yüz burs kazanan ve atletizmde üniversiteyi temsil eden Yaşar, 3000 metre ve 1 mil yarışlarında eyalet şampiyonu olarak takımının da birinci olmasını sağladı.