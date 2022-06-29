Akdeniz Oyunları’nda İbrahim Çolak ile Adem Asil’den ‘duble’

Akdeniz Oyunları'nda iki milli sporcumuz halka aletinde altın ve gümüş madalya kazanmayı başardı.

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Cezayir’de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları’nda halka aletinde milli cimnastikçilerden İbrahim Çolak altın, Adem Asil gümüş madalya kazandı.

Dünya ve Avrupa şampiyonlukları olan Çolak, Akdeniz Oyunları’nda da altın madalya kazanarak geriye sadece Olimpiyat altın madalyasını bıraktı!

BOCCE’DE 3 ALTIN MADALYA

Bocce branşında mücadele eden İnci Ece Öztürk, Akdeniz Oyunları’nda kadınlar volo basamak finalinde Hırvat Ria Vojkovic’i 35-28 mağlup ederek şampiyon oldu. Bocce branşında yarışan milli sporcu Bahar Çil de altın madalya kazanan bir diğer isim oldu. Çil, tek kadınlar raffa disiplin finalinde Cezayirli Lamia Aissioui’yi 9-7 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Bocce branşında bir diğer altın madalya da Milli sporcu İbrahim Arslantaş’tan geldi. Akdeniz Oyunları’nda erkekler petank altın nokta disiplini finalinde Arslantaş, Tunuslu Mohamed Khaled Bougriba’yı 31-29 mağlup ederek zirvenin en üst basamağında yer aldı.