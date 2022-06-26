Akdeniz Oyunları’nda ilk altın madalya Eray Şamdan’dan
19. Akdeniz Oyunları'nda 60 kiloda ülkemizi temsil eden milli karateci Eray Şamdan, finalde Ala Salmi'yi 5-0 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.
Cezayir’de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları’nda milli karateci Eray Şamdan, Türkiye’ye ilk madalyayı kazandırdı. 19. Akdeniz Oyunları erkekler karate 60 kiloda Eray Şamdan, finalde Cezayirden Ala Salmi’yi 5-0 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.
19. Akdeniz Oyunları'nda ilk altın madalya milli karatecimiz Eray Şamdan'dan… Tebrikler.
— Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) June 26, 2022