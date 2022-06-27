Akdeniz Oyunları’nda Kerem Kamal ve Murat Fırat’tan altın madalya
Akdeniz Oyunları'nda milli güreşçiler Kerem Kamal ve Murat Fırat altın madalya kazandılar.
Cezayir’de düzenlenen 19’uncu Akdeniz Oyunları’nda güreş müsabakalarında ilk altın madalya Kerem Kamal’dan geldi.
Oran kentinde gerçekleşen organizasyonda Kerem Kamal, çeyrek finalde Mısırlı rakibini 7-6, yarı finalde ise Hırvat rakibini 9-1 ile mağlup ederek finale çıktı. Milli güreşçi, final müsabakasında Fransız rakibi Leo Tudezca’yı 8-0 ile geçerek şampiyon oldu.
BİR ALTIN DA MURAT FIRAT’TAN
Milli güreşçi Murat Fırat da, grekoromen stil 67 kilo final müsabakasında Cezayirli rakibini 7-6 mağlup ederek altın madalya kazandı.
Oran kentinde gerçekleşen organizasyonda Murat Fırat, çeyrek finalde Fransız Gagik Snjoyan’ı 6-3, yarı finalde ise İtalyan Ignazio Sanfilippo’yu 6-1 yenerek finale yükseldi. Finalde ise ev sahibi ülkeden Ishak Ghaiou’yu 6-0 geriye düşmesine rağmen 7-6 mağlup eden Fırat, şampiyon oldu.