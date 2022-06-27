Akdeniz Oyunları’nda Kerem Kamal ve Murat Fırat’tan altın madalya

Akdeniz Oyunları'nda milli güreşçiler Kerem Kamal ve Murat Fırat altın madalya kazandılar.

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Cezayir’de düzenlenen 19’uncu Akdeniz Oyunları’nda güreş müsabakalarında ilk altın madalya Kerem Kamal’dan geldi.

Oran kentinde gerçekleşen organizasyonda Kerem Kamal, çeyrek finalde Mısırlı rakibini 7-6, yarı finalde ise Hırvat rakibini 9-1 ile mağlup ederek finale çıktı. Milli güreşçi, final müsabakasında Fransız rakibi Leo Tudezca’yı 8-0 ile geçerek şampiyon oldu.

BİR ALTIN DA MURAT FIRAT’TAN

Milli güreşçi Murat Fırat da, grekoromen stil 67 kilo final müsabakasında Cezayirli rakibini 7-6 mağlup ederek altın madalya kazandı.

Oran kentinde gerçekleşen organizasyonda Murat Fırat, çeyrek finalde Fransız Gagik Snjoyan’ı 6-3, yarı finalde ise İtalyan Ignazio Sanfilippo’yu 6-1 yenerek finale yükseldi. Finalde ise ev sahibi ülkeden Ishak Ghaiou’yu 6-0 geriye düşmesine rağmen 7-6 mağlup eden Fırat, şampiyon oldu.