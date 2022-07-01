Akdeniz Oyunları’nda madalya yağmuru
Akdeniz Oyunları'nda judo ve boks branşlarında mücadele eden milli sporcular, 3 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandılar.
Cezayir’in Oran kentinde devam eden 19. Akdeniz Oyunları’nda judo ve boks branşlarında milli sporculardan 5 madalya geldi.
Türkiye’yi erkekler 90 kiloda temsil eden judocu Mihael Zgank, finalde Yunanistan’dan Theodoros Tselidis’i yenerek altın madalya kazandı.
Türkiye’yi kadınlar 54 kiloda temsil eden milli boksör Hatice Akbaş, finalde Karadağ’dan Bojana Gojkovic’i yenerek altın madalya kazandı.
Türkiye’yi kadınlar +78 kiloda temsil eden milli judocu Kayra Sayit, finalde Tunus’tan Nihel Cheikh Rouhou’yu waza-ari ile yenerek altın madalya kazandı.
Türkiye’yi kadınlar 48 kiloda temsil eden milli boksör Ayşe Çağırır, finalde ev sahibi Cezayir’den Roumeysa Boualam’a yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu.
Türkiye’yi kadınlar +78 kiloda temsil eden milli judocu Nurcan Yılmaz, üçüncülük maçında ev sahibi Cezayir’den Kaouthar Ouallal’ı waza-ari ile yenerek bronz madalya kazandı.