Akdeniz Oyunları’nda madalya yağmuru devam ediyor
Akdeniz Oyunları'nda bugün gerçekleşen yarışlarda milli sporcularımız 8 madalya kazandı.
Cezayir’in Oran kentinde düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları’nda Türkiye madalyaya doymuyor. Bugün gerçekleşen yarışlarda milli sporcularımız 2 altın, 4 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı. Türkiye, Akdeniz Oyunları’nda şimdiye kadar 34 altın, 20 gümüş ve 24 bronz madalya olmak üzere 78 madalya kazandı.
Türkiye’yi yüzme kadınlar 800m serbest stilde temsil eden Merve Tuncel, 8:26.80’lik derecesiyle altın madalya kazandı
Atletizm kadınlar 800m finalinde Türkiye’yi temsil eden Ekaterina Guliyev, 2:01.09’luk derecesiyle altın madalya kazandı.
Milli atlet Tuğba Danışmaz, kadınlar 3 adım atlama finalinde 14.05 metrelik atlayışıyla gümüş madalya kazandı.
Türkiye’yi yüzme kadınlar 800m serbest stilde temsil eden Deniz Ertan, 8:29.03’lük derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu.
Türkiye’yi yüzme 50m kurbağalamada temsil eden Emre Sakcı, 27.00’lık derecesiyle gümüş madalya kazandı.
Halter erkekler 73 kiloda Türkiye’yi temsil eden Muhammed Furkan Özbek, 184 kiloluk kaldırışıyla gümüş madalya kazandı.
Atletizm kadınlar cirit atmada mücadele eden milli atlet Eda Tuğsuz, 59.30m’lik atışıyla gümüş madalya kazandı.
Türkiye’yi yüzme kadınlar 100m kurbağalamada temsil eden Viktoria Zeynep Güneş, 1:08.44’lük derecesiyle bronz madalya kazandı.